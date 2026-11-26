https://1prime.ru/20261126/putin-875587292.html

Путин приехал на конференцию Сбера по искусственному интеллекту в Москве

Путин приехал на конференцию Сбера по искусственному интеллекту в Москве - 26.11.2026, ПРАЙМ

Путин приехал на конференцию Сбера по искусственному интеллекту в Москве

Президент России Владимир Путин в четверг приехал на конференцию Сбера "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) 2026 в Москве, передает... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T15:15+0300

2026-11-26T15:15+0300

2026-11-26T15:15+0300

технологии

россия

москва

казахстан

дмитрий песков

владимир путин

касым-жомарт токаев

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875587292.jpg?1795695300

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг приехал на конференцию Сбера "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) 2026 в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Глава государства принимает участие на конференции с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, который прибыл в Москву. В среду вечером лидеры России и Казахстана провели переговоры в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беседу плодотворной и отметил, что общение завершилось далеко за полночь. Ожидается, что Путину и Токаеву проведут брифинг-сессию для погружения в мир ИИ, после главы государств выступят на пленарном заседании конференции. Пресс-секретарь также подчеркивал, что в рамках конференции Сбера президент пообщается с молодыми талантами, которые добились успехов "на стезе искусственного интеллекта". Конференция "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) проходит в Москве 26-28 ноября. Путин традиционно каждый год принимает участие в мероприятии. Песков отмечал, что в этом году конференция AI Journey будет еще более интересной, чем обычно.

москва

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, москва, казахстан, дмитрий песков, владимир путин, касым-жомарт токаев