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Путин приехал на конференцию Сбера по искусственному интеллекту в Москве
Путин приехал на конференцию Сбера по искусственному интеллекту в Москве - 26.11.2026, ПРАЙМ
Путин приехал на конференцию Сбера по искусственному интеллекту в Москве
Президент России Владимир Путин в четверг приехал на конференцию Сбера "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) 2026 в Москве, передает... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T15:15+0300
2026-11-26T15:15+0300
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казахстан
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владимир путин
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг приехал на конференцию Сбера "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) 2026 в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства принимает участие на конференции с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, который прибыл в Москву. В среду вечером лидеры России и Казахстана провели переговоры в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беседу плодотворной и отметил, что общение завершилось далеко за полночь.
Ожидается, что Путину и Токаеву проведут брифинг-сессию для погружения в мир ИИ, после главы государств выступят на пленарном заседании конференции.
Пресс-секретарь также подчеркивал, что в рамках конференции Сбера президент пообщается с молодыми талантами, которые добились успехов "на стезе искусственного интеллекта".
Конференция "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) проходит в Москве 26-28 ноября. Путин традиционно каждый год принимает участие в мероприятии. Песков отмечал, что в этом году конференция AI Journey будет еще более интересной, чем обычно.
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технологии, россия, москва, казахстан, дмитрий песков, владимир путин, касым-жомарт токаев
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, КАЗАХСТАН, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг приехал на конференцию Сбера "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) 2026 в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства принимает участие на конференции с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, который прибыл в Москву. В среду вечером лидеры России и Казахстана провели переговоры в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беседу плодотворной и отметил, что общение завершилось далеко за полночь.
Ожидается, что Путину и Токаеву проведут брифинг-сессию для погружения в мир ИИ, после главы государств выступят на пленарном заседании конференции.
Пресс-секретарь также подчеркивал, что в рамках конференции Сбера президент пообщается с молодыми талантами, которые добились успехов "на стезе искусственного интеллекта".
Конференция "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) проходит в Москве 26-28 ноября. Путин традиционно каждый год принимает участие в мероприятии. Песков отмечал, что в этом году конференция AI Journey будет еще более интересной, чем обычно.