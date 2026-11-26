https://1prime.ru/20261126/putin-875591139.html

Путин и Токаев осмотрели выставку конференции Сбера по искусственному интеллекту

Путин и Токаев осмотрели выставку конференции Сбера по искусственному интеллекту - 26.11.2026, ПРАЙМ

Путин и Токаев осмотрели выставку конференции Сбера по искусственному интеллекту

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев осмотрели выставку по вопросам внедрения технологий искусственного интеллекта в России и... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T16:42+0300

2026-11-26T16:42+0300

2026-11-26T16:42+0300

технологии

россия

москва

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев осмотрели выставку по вопросам внедрения технологий искусственного интеллекта в России и Казахстане на полях конференции Сбера "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) 2026, передает корреспондент РИА Новости. Ожидается, что Путину и Токаеву проведут брифинг-сессию для погружения в мир ИИ, а затем главы государств выступят на пленарном заседании конференции. Конференция "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) проходит в Москве 26-28 ноября. Путин традиционно каждый год принимает участие в мероприятии. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что в этом году конференция AI Journey будет еще более интересной, чем обычно.

москва

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, москва, владимир путин, дмитрий песков