https://1prime.ru/20261126/putin-875591139.html
Путин и Токаев осмотрели выставку конференции Сбера по искусственному интеллекту
Путин и Токаев осмотрели выставку конференции Сбера по искусственному интеллекту - 26.11.2026, ПРАЙМ
Путин и Токаев осмотрели выставку конференции Сбера по искусственному интеллекту
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев осмотрели выставку по вопросам внедрения технологий искусственного интеллекта в России и... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T16:42+0300
2026-11-26T16:42+0300
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технологии
россия
москва
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев осмотрели выставку по вопросам внедрения технологий искусственного интеллекта в России и Казахстане на полях конференции Сбера "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) 2026, передает корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что Путину и Токаеву проведут брифинг-сессию для погружения в мир ИИ, а затем главы государств выступят на пленарном заседании конференции.
Конференция "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) проходит в Москве 26-28 ноября. Путин традиционно каждый год принимает участие в мероприятии. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что в этом году конференция AI Journey будет еще более интересной, чем обычно.
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технологии, россия, москва, владимир путин, дмитрий песков
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Дмитрий Песков
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев осмотрели выставку по вопросам внедрения технологий искусственного интеллекта в России и Казахстане на полях конференции Сбера "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) 2026, передает корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что Путину и Токаеву проведут брифинг-сессию для погружения в мир ИИ, а затем главы государств выступят на пленарном заседании конференции.
Конференция "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) проходит в Москве 26-28 ноября. Путин традиционно каждый год принимает участие в мероприятии. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что в этом году конференция AI Journey будет еще более интересной, чем обычно.