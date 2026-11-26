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Путин выступил на конференции Сбера по искусственному интеллекту

Путин выступил на конференции Сбера по искусственному интеллекту - 26.11.2026, ПРАЙМ

Путин выступил на конференции Сбера по искусственному интеллекту

Президент России Владимир Путин в среду выступил на пленарном заседании конференции Сбера "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) 2026,... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T18:29+0300

2026-11-26T18:29+0300

2026-11-26T18:29+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду выступил на пленарном заседании конференции Сбера "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) 2026, передает корреспондент РИА Новости. Глава государства принимает участие на конференции с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, который прибыл в Москву. В среду вечером лидеры России и Казахстана провели переговоры в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беседу плодотворной и отметил, что общение завершилось далеко за полночь. На пленарной конференции с российской стороны том числе присутствуют глава "Сбербанка" Герман Греф, заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минцифры Максут Шадаев, бывший вице-премьер Дмитрий Григоренко. Кроме того, на конференцию приехали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, глава "Газпром нефти" Александр Дюков, председатель совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, а также глава Минздрава Михаил Мурашко и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Конференция "Путешествие в мир искусственного интеллекта" проходит в Москве 26-28 ноября. Путин традиционно каждый год принимает участие в мероприятии. Песков отмечал, что в этом году конференция AI Journey будет еще более интересной, чем обычно.

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