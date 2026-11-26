https://1prime.ru/20261126/putin-875595912.html
Путин пожелал "Сберу" успехов на качественно новом этапе развития ИИ
Путин пожелал "Сберу" успехов на качественно новом этапе развития ИИ - 26.11.2026, ПРАЙМ
Путин пожелал "Сберу" успехов на качественно новом этапе развития ИИ
Президент РФ Владимир Путин пожелал "Сберу" успехов на качественно новом этапе развития искусственного интеллекта. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T18:38+0300
2026-11-26T18:38+0300
2026-11-26T18:38+0300
технологии
россия
казахстан
москва
владимир путин
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин пожелал "Сберу" успехов на качественно новом этапе развития искусственного интеллекта.
Путин вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в четверг принимает участие в международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), которую ежегодно проводит "Сбер".
"Хотел бы пожелать вам успехов на качественно новом этапе, связанным с мощным развитием искусственного интеллекта", - сказал Путин на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире "Сбера" в Москве. Участники обсудят практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.
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технологии, россия, казахстан, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев
Технологии, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, МОСКВА, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин пожелал "Сберу" успехов на качественно новом этапе развития искусственного интеллекта.
Путин вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в четверг принимает участие в международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), которую ежегодно проводит "Сбер".
"Хотел бы пожелать вам успехов на качественно новом этапе, связанным с мощным развитием искусственного интеллекта", - сказал Путин на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире "Сбера" в Москве. Участники обсудят практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.