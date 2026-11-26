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Путин предложил обновить национальную стратегию ИИ, рассчитанную до 2036 года
Путин предложил обновить национальную стратегию ИИ, рассчитанную до 2036 года - 26.11.2026, ПРАЙМ
Путин предложил обновить национальную стратегию ИИ, рассчитанную до 2036 года
Президент РФ Владимир Путин предложил обновить национальную стратегию ИИ, рассчитанную до 2036 года. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T18:41+0300
2026-11-26T18:41+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предложил обновить национальную стратегию ИИ, рассчитанную до 2036 года. Российский лидер вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в четверг принимает участие в международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), которую ежегодно проводит "Сбер". "Чтобы занимать лидирующие позиции, нужно не просто создавать передовые решения, надо максимально гармонично обеспечить совместную работу людей и автономных систем, перестроить под эту задачу управленческие, производственные процессы, экономику и социальную сферу. Именно в такой логике я предлагаю обновить национальную стратегию искусственного интеллекта России, рассчитанную до 2036 года, утвердить национальный план действий в этой сфере", - сказал Путин на конференции. Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире "Сбера" в Москве. Участники обсудят практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.
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россия, казахстан, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев, ии, искусственный интеллект
РОССИЯ, КАЗАХСТАН, МОСКВА, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, ИИ, искусственный интеллект
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предложил обновить национальную стратегию ИИ, рассчитанную до 2036 года.
Российский лидер вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в четверг принимает участие в международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), которую ежегодно проводит "Сбер".
"Чтобы занимать лидирующие позиции, нужно не просто создавать передовые решения, надо максимально гармонично обеспечить совместную работу людей и автономных систем, перестроить под эту задачу управленческие, производственные процессы, экономику и социальную сферу. Именно в такой логике я предлагаю обновить национальную стратегию искусственного интеллекта России, рассчитанную до 2036 года, утвердить национальный план действий в этой сфере", - сказал Путин на конференции.
Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире "Сбера" в Москве. Участники обсудят практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.