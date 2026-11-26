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Путин пошутил, что Греф в следующем году может сам станцевать и сделать сальто

Путин пошутил, что Греф в следующем году может сам станцевать и сделать сальто - 26.11.2026, ПРАЙМ

Путин пошутил, что Греф в следующем году может сам станцевать и сделать сальто

Президент РФ Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту пошутил, что глава Сбербанка Герман Греф, который заполнял паузу перед балетом с... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T18:44+0300

2026-11-26T18:44+0300

2026-11-26T18:47+0300

технологии

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касым-жомарт токаев

сбербанк

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту пошутил, что глава Сбербанка Герман Греф, который заполнял паузу перед балетом с роботами, в следующем году может сам и станцевать, и сальто сделать. Путин вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в четверг принимает участие в международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), которую ежегодно проводит Сбер. "Герман Оскарович (Греф - ред.) рассказывал, как и что было сделано за прошедший год, как много изменилось, какой прогресс был достигнут. Я вот подумал про себя, если в следующем году придется ему заполнять паузу, то он сам вместе со своим помощником Грином (роботом - ред.) и станцует, и сальто сделает, а может и фляк нам покажет, изобразит какие-нибудь другие более сложные элементы акробатики", - сказал Путин на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта". Ранее в четверг Сбербанк представил на международной конференции по искусственному интеллекту новую линейку роботов - Грина 2.0, атлета Юни и курьера. Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире Сбера в Москве. Участники обсудят практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.

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технологии, россия, казахстан, москва, владимир путин, герман греф, касым-жомарт токаев, сбербанк