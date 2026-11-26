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Путин назвал дефицит электроэнергии "бутылочным горлышком" в развитии ИИ
Путин назвал дефицит электроэнергии "бутылочным горлышком" в развитии ИИ - 26.11.2026, ПРАЙМ
Путин назвал дефицит электроэнергии "бутылочным горлышком" в развитии ИИ
Дефицит электроэнергии и сложная компонентная база являются "бутылочным горлышком" в развитии искусственного интеллекта, заявил президент России Владимир Путин. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T18:51+0300
2026-11-26T18:51+0300
2026-11-26T18:51+0300
технологии
россия
казахстан
москва
владимир путин
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Дефицит электроэнергии и сложная компонентная база являются "бутылочным горлышком" в развитии искусственного интеллекта, заявил президент России Владимир Путин.
Он вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в четверг принимает участие в международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), которую ежегодно проводит Сбер.
"Строятся гигантские вычислительные центры. Дефицит электроэнергии, энергосетей, сложные компонентные базы становятся "бутылочным горлышком" в технологической гонке", - сказал Путин, выступая на конференции.
Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире Сбера в Москве. Участники обсудят практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.
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технологии, россия, казахстан, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев
Технологии, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, МОСКВА, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Дефицит электроэнергии и сложная компонентная база являются "бутылочным горлышком" в развитии искусственного интеллекта, заявил президент России Владимир Путин.
Он вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в четверг принимает участие в международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), которую ежегодно проводит Сбер.
"Строятся гигантские вычислительные центры. Дефицит электроэнергии, энергосетей, сложные компонентные базы становятся "бутылочным горлышком" в технологической гонке", - сказал Путин, выступая на конференции.
Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире Сбера в Москве. Участники обсудят практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.