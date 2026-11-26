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Путин рассказал, что на саммите АТЭС обсуждалось сотрудничество в области ИИ

Путин рассказал, что на саммите АТЭС обсуждалось сотрудничество в области ИИ - 26.11.2026, ПРАЙМ

Путин рассказал, что на саммите АТЭС обсуждалось сотрудничество в области ИИ

Президент России Владимир Путин рассказал, что на саммите АТЭС в Шэньчжэне обсуждалось широкое международное сотрудничество по применению искусственного... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T18:57+0300

2026-11-26T18:57+0300

2026-11-26T19:03+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал, что на саммите АТЭС в Шэньчжэне обсуждалось широкое международное сотрудничество по применению искусственного интеллекта. "Тема широкого международного сотрудничества по применению искусственного интеллекта, в том числе в социальной сфере, была в центре внимания и на саммите АТЭС в Шэньчжэне", - сказал президент на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта". Путин добавил, что искусственный интеллект должен работать на благо общества. "Прежде всего в сферах, напрямую связанных с человеком, с его жизнью и развитием", - отметил глава государства. Путин 18-19 ноября работал в Шэньчжэне, где прошел саммит АТЭС. На полях форума президент провел полноформатные переговоры с председателем КНР. Кроме того, Путин, Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели первую в истории трехстороннюю встречу лидеров России, Китая и США.

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технологии, мировая экономика, китай, сша, кнр, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп, атэс