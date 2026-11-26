https://1prime.ru/20261126/putin-875598860.html
Путин предложил разработать механизмы для быстрого создания и ввода в эксплуатацию ЦОДов
Путин предложил разработать механизмы для быстрого создания и ввода в эксплуатацию ЦОДов - 26.11.2026, ПРАЙМ
Путин предложил разработать механизмы для быстрого создания и ввода в эксплуатацию ЦОДов
Президент РФ Владимир Путин предложил разработать систему государственно-частного партнерства и механизмы, чтобы быстрее возводить центры обработки данных... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T18:57+0300
2026-11-26T18:57+0300
2026-11-26T18:57+0300
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предложил разработать систему государственно-частного партнерства и механизмы, чтобы быстрее возводить центры обработки данных (ЦОДы) и вводить их в эксплуатацию.
Путин вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в четверг принимает участие в международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), которую ежегодно проводит Сбер.
Как отметил российский лидер, развитие ИИ требует масштабных инвестиций.
"В этой связи предлагаю разработать систему государственно-частного партнерства, механизмы, которые позволят быстро возводить ЦОДы и вводить их в эксплуатацию, встраивать их в контуры действующих электростанций", - подчеркнул Путин.
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россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев
РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предложил разработать систему государственно-частного партнерства и механизмы, чтобы быстрее возводить центры обработки данных (ЦОДы) и вводить их в эксплуатацию.
Путин вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в четверг принимает участие в международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), которую ежегодно проводит Сбер.
Как отметил российский лидер, развитие ИИ требует масштабных инвестиций.
"В этой связи предлагаю разработать систему государственно-частного партнерства, механизмы, которые позволят быстро возводить ЦОДы и вводить их в эксплуатацию, встраивать их в контуры действующих электростанций", - подчеркнул Путин.