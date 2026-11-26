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Путин на AI Journey: окно выбора ИИ, суверенные модели и замена среднего звена

Путин на AI Journey: окно выбора ИИ, суверенные модели и замена среднего звена - 26.11.2026, ПРАЙМ

Путин на AI Journey: окно выбора ИИ, суверенные модели и замена среднего звена

Президент России Владимир Путин вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым принял участие в международной конференции "Путешествие в мир... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T19:01+0300

2026-11-26T19:01+0300

2026-11-26T19:01+0300

технологии

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москва

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МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым принял участие в международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), которую ежегодно проводит Сбер. Глава государства сделал ряд ключевых заявлений о развитии ИИ в России.Окно выбора и запретыПутин заявил, что на смартфонах нужно предусмотреть окно выбора с вариантами моделей ИИ. "Для всех мобильных операционных систем нужно предусмотреть окно выбора, то есть у гражданина будет не единственная предусмотренная система, а он сможет выбирать, какой, в том числе отечественной, моделью ИИ хочет воспользоваться", — сказал он. При этом президент подчеркнул, что нельзя вводить избыточные запреты при развитии ИИ. "Нужно выстроить эффективную защиту государства, нашей критической инфраструктуры, граждан, бизнеса. При этом не вводить избыточные запреты, не пытаться блокировать технологии. Это очевидно, что это просто невозможно сделать. А поддержать нужно развитие искусственного интеллекта в интересах России", — отметил Путин.Наука и кадрыПрезидент поручил расширить использование ИИ в науке при реализации нацпроектов технологического лидерства. "Нужно расширять использование искусственного интеллекта в науке при реализации национальных проектов технологического лидерства, чтобы ускорять поиск гипотезы и переход к прикладным технологиям. В том числе с помощью агентных систем нужно формировать в полном смысле слова цифровые конструкторские бюро и научные лаборатории и на их основе создавать принципиально новые продукты", — сказал он. Путин также предложил посвятить декабрьское заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам подготовке кадров с учетом развития ИИ.Суверенные модели и данныеГлава государства предложил дополнительно поддержать развитие отечественных суверенных моделей. "Нужно обязательно наращивать оцифровку достоверных данных для обучения отечественных моделей. Это вопрос не только технологической самостоятельности страны, но и суверенитета нашего мышления, наших ценностей", — подчеркнул он. Путин поручил правительству и бизнесу предложить возможности для развития суверенного ИИ, а компании и органы власти должны обеспечить обратную связь с разработчиками. "Важно, чтобы представители цифровых платформ, банковское сообщество, альянс искусственного интеллекта, деловые объединения вместе договорились о правилах игры и предложили правительству своевременные и правильные решения", — добавил президент.Энергетика и инфраструктураПутин заявил, что в России необходимо развивать крупные и малые АЭС для развития технологий ИИ. "Речь о строительстве центров обработки данных, о модернизации электросети, о внедрении энергоэффективных решений и систем охлаждения. И, конечно, нужно развивать энергомощности, в том числе атомную генерацию, крупные и малые АЭС", — сказал он, назвав такие технологии самым сильным конкурентным преимуществом.Социальные аспектыПрезидент отметил, что практически каждому человеку предстоит осваивать навыки работы с ИИ. "Речь не о том, чтобы заниматься бездумным делегированием полномочий. Нет, нужно уметь ставить искусственному интеллекту сложные нестандартные задачи и открывать с его помощью целые пласты, массивы новых знаний", — пояснил он. Путин также предупредил, что автономные системы и ИИ-агенты в обозримой перспективе заменят специалистов среднего звена в некоторых сферах. "По целому ряду направлений автономные системы и ИИ-агенты уже заменяют сотрудников младшего звена. А в обозримой перспективе заместят и средний персонал", — сказал он. При этом, по словам президента, все больше граждан, сотрудников компаний и органов власти используют технологии ИИ для рабочих задач, даже если такие решения не приняты на уровне их организаций. Такое теневое применение, в том числе зарубежных моделей, несет риски для персональных данных, коммерческой тайны или интеллектуальной собственности бизнеса, предупредил Путин.Международная конференция AI Journey проходит 26–28 ноября в штаб-квартире Сбера в Москве. Участники обсуждают практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, финансы, россия, москва, владимир путин