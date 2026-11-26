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Путин отметил работу ИИ-модели "Яндекса" по оцифровке библиотек и сохранению малых языков
Путин отметил работу ИИ-модели "Яндекса" по оцифровке библиотек и сохранению малых языков - 26.11.2026, ПРАЙМ
Путин отметил работу ИИ-модели "Яндекса" по оцифровке библиотек и сохранению малых языков
Президент России Владимир Путин отметил работу ИИ-модели "Яндекса" по оцифровке российских архивов, библиотек и сохранению языков малочисленных народов РФ | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T19:09+0300
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технологии
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил работу ИИ-модели "Яндекса" по оцифровке российских архивов, библиотек и сохранению языков малочисленных народов РФ
Глава государства вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в четверг принимает участие в международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), которую ежегодно проводит "Сбер".
"Яндекс" также развивает свои суверенные системы, что важно - ведет проекты по оцифровке документов из российских архивов и библиотек, по сохранению языков, в том числе малочисленных народов России", - сказал российский лидер на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
Он отметил, что это богатейшее историческое, культурное наследие становится основой для обучения прежде всего отечественных систем искусственного интеллекта.
Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире "Сбера" в Москве. Участники обсудят практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.
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технологии, россия, казахстан, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев, яндекс
Технологии, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, МОСКВА, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Яндекс
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил работу ИИ-модели "Яндекса" по оцифровке российских архивов, библиотек и сохранению языков малочисленных народов РФ
Глава государства вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в четверг принимает участие в международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), которую ежегодно проводит "Сбер".
"Яндекс" также развивает свои суверенные системы, что важно - ведет проекты по оцифровке документов из российских архивов и библиотек, по сохранению языков, в том числе малочисленных народов России", - сказал российский лидер на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
Он отметил, что это богатейшее историческое, культурное наследие становится основой для обучения прежде всего отечественных систем искусственного интеллекта.
Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире "Сбера" в Москве. Участники обсудят практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.