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Путин отметил работу ИИ-модели "Яндекса" по оцифровке библиотек и сохранению малых языков

Путин отметил работу ИИ-модели "Яндекса" по оцифровке библиотек и сохранению малых языков - 26.11.2026, ПРАЙМ

Путин отметил работу ИИ-модели "Яндекса" по оцифровке библиотек и сохранению малых языков

Президент России Владимир Путин отметил работу ИИ-модели "Яндекса" по оцифровке российских архивов, библиотек и сохранению языков малочисленных народов РФ | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T19:09+0300

2026-11-26T19:09+0300

2026-11-26T19:09+0300

технологии

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касым-жомарт токаев

яндекс

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил работу ИИ-модели "Яндекса" по оцифровке российских архивов, библиотек и сохранению языков малочисленных народов РФ Глава государства вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в четверг принимает участие в международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), которую ежегодно проводит "Сбер". "Яндекс" также развивает свои суверенные системы, что важно - ведет проекты по оцифровке документов из российских архивов и библиотек, по сохранению языков, в том числе малочисленных народов России", - сказал российский лидер на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта". Он отметил, что это богатейшее историческое, культурное наследие становится основой для обучения прежде всего отечественных систем искусственного интеллекта. Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире "Сбера" в Москве. Участники обсудят практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.

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