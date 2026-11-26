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Путин и Токаев пообщались с молодыми талантами в сфере ИИ
Путин и Токаев пообщались с молодыми талантами в сфере ИИ - 26.11.2026, ПРАЙМ
Путин и Токаев пообщались с молодыми талантами в сфере ИИ
Президенты России и Казахстана, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, после конференции AI Journey в Москве пообщались с молодыми талантами - победителями... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T19:49+0300
2026-11-26T19:49+0300
2026-11-26T19:49+0300
россия
общество
казахстан
москва
владимир путин
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Президенты России и Казахстана, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, после конференции AI Journey в Москве пообщались с молодыми талантами - победителями различных олимпиад по искусственному интеллекту и робототехнике.
Встреча с молодыми талантами в сфере ИИ состоялась после пленарной сессии международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), в которой лидеры России и Казахстана принимали участие.
"Прежде всего, мы вас поздравляем с результатами испытаний, которые вы выдержали блестяще, можно сказать на отлично. Сам факт того, что ваши соревнования называются олимпиадами, уже о многом говорит. Это говорит о том, что это честные соревнования, основанные только на вашем интересе к делу, которым вы занимаетесь, и на честной конкуренции, соответствующей олимпийской хартии. Олимпиады на этих базовых принципах и основаны", - обратился Путин к молодым людям в начале беседы.
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россия, общество , казахстан, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев
РОССИЯ, Общество , КАЗАХСТАН, МОСКВА, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Президенты России и Казахстана, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, после конференции AI Journey в Москве пообщались с молодыми талантами - победителями различных олимпиад по искусственному интеллекту и робототехнике.
Встреча с молодыми талантами в сфере ИИ состоялась после пленарной сессии международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), в которой лидеры России и Казахстана принимали участие.
"Прежде всего, мы вас поздравляем с результатами испытаний, которые вы выдержали блестяще, можно сказать на отлично. Сам факт того, что ваши соревнования называются олимпиадами, уже о многом говорит. Это говорит о том, что это честные соревнования, основанные только на вашем интересе к делу, которым вы занимаетесь, и на честной конкуренции, соответствующей олимпийской хартии. Олимпиады на этих базовых принципах и основаны", - обратился Путин к молодым людям в начале беседы.