https://1prime.ru/20261126/putin-875601260.html

Путин призвал юных специалистов в ИИ быть благодарными родителям и учителям

Путин призвал юных специалистов в ИИ быть благодарными родителям и учителям - 26.11.2026, ПРАЙМ

Путин призвал юных специалистов в ИИ быть благодарными родителям и учителям

Президент РФ Владимир Путин призвал юных специалистов в сфере искусственного интеллекта быть благодарными родителям и учителям за то, что они смогли... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T19:55+0300

2026-11-26T19:55+0300

2026-11-26T19:55+0300

технологии

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин призвал юных специалистов в сфере искусственного интеллекта быть благодарными родителям и учителям за то, что они смогли заинтересовать математикой, программированием и другими дисциплинами, которые привели к работе в области ИИ. "Вы, а мы это понимаем тоже, должны быть вечно благодарны вашим родителям за то, что они в свое время, заставить невозможно, но, так сказать, заинтересовали вас дополнительными занятиями математикой, программированием, другими дисциплинами, которые, безусловно, создали наверняка базу и пробудили в вас интерес к тому делу, которым вы занимаетесь сейчас уже практически профессионально, несмотря на достаточно юный возраст", - сказал Путин на встрече с молодыми талантами в сфере искусственного интеллекта. Глава государства выразил уверенность в том, что родители юных специалистов гордятся их заслугами. "Потому что, вот у вас когда будут свои дети, вы увидите, насколько важен для человека успех его детей. Потому что в этом любой взрослый человек видит продолжение самого себя, видит и свой успех в этом, поэтому это совершенно очевидная вещь", - добавил Путин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, общество , россия, владимир путин