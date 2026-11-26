https://1prime.ru/20261126/putin-875601802.html

Путин поручил за полгода разработать проект развития Арктической зоны РФ и ТТК - указ

Путин поручил за полгода разработать проект развития Арктической зоны РФ и ТТК - указ - 26.11.2026, ПРАЙМ

Путин поручил за полгода разработать проект развития Арктической зоны РФ и ТТК - указ

Президент России Владимир Путин поручил кабмину в шестимесячный срок разработать проект развития Арктической зоны РФ и Трансарктического транспортного коридора... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T20:10+0300

2026-11-26T20:10+0300

2026-11-26T20:10+0300

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владимир путин

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину в шестимесячный срок разработать проект развития Арктической зоны РФ и Трансарктического транспортного коридора (ТТК), соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Правительству Российской Федерации: в 6-месячный срок разработать комплексный проект развития Арктической зоны Российской Федерации и Трансарктического транспортного коридора и представить его на рассмотрение Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам", - говорится в документе.

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россия, бизнес, владимир путин