https://1prime.ru/20261126/putin-875603613.html

Путин поблагодарил Сбер и Грефа за работу по развитию сферы ИИ в России

Путин поблагодарил Сбер и Грефа за работу по развитию сферы ИИ в России - 26.11.2026, ПРАЙМ

Путин поблагодарил Сбер и Грефа за работу по развитию сферы ИИ в России

Президент России Владимир Путин поблагодарил Сбер и его главу Германа Грефа за работу по развитию сферы искусственного интеллекта (ИИ) в России, отметив, что у... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T21:02+0300

2026-11-26T21:02+0300

2026-11-26T21:03+0300

финансы

банки

казахстан

москва

владимир путин

герман греф

касым-жомарт токаев

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875603613.jpg?1795716222

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поблагодарил Сбер и его главу Германа Грефа за работу по развитию сферы искусственного интеллекта (ИИ) в России, отметив, что у банка на этом поприще все получается. Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после конференции Сбера "Путешествие в мир искусственного интеллекта" в Москве пообщались с молодыми талантами - победителями различных олимпиад по искусственному интеллекту и робототехнике. В конце встречи Греф поблагодарил лидеров за то, что они уделяют внимание сфере искусственного интеллекта и технологий. "Спасибо вам, Сберу, спасибо за то, что в течение многих лет занимаетесь, во-первых, инициативно взяли на себя эту ношу. Именно инициативно, без всяких поручений начали это все делать. И... в эту воронку начали втягивать ведомства, министерства, создавать общественные организации. И все получается", - сказал Путин.

казахстан

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, казахстан, москва, владимир путин, герман греф, касым-жомарт токаев