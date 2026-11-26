https://1prime.ru/20261126/putin-875603613.html
Путин поблагодарил Сбер и Грефа за работу по развитию сферы ИИ в России
Путин поблагодарил Сбер и Грефа за работу по развитию сферы ИИ в России - 26.11.2026, ПРАЙМ
Путин поблагодарил Сбер и Грефа за работу по развитию сферы ИИ в России
Президент России Владимир Путин поблагодарил Сбер и его главу Германа Грефа за работу по развитию сферы искусственного интеллекта (ИИ) в России, отметив, что у... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T21:02+0300
2026-11-26T21:02+0300
2026-11-26T21:03+0300
финансы
банки
казахстан
москва
владимир путин
герман греф
касым-жомарт токаев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875603613.jpg?1795716222
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поблагодарил Сбер и его главу Германа Грефа за работу по развитию сферы искусственного интеллекта (ИИ) в России, отметив, что у банка на этом поприще все получается. Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после конференции Сбера "Путешествие в мир искусственного интеллекта" в Москве пообщались с молодыми талантами - победителями различных олимпиад по искусственному интеллекту и робототехнике. В конце встречи Греф поблагодарил лидеров за то, что они уделяют внимание сфере искусственного интеллекта и технологий. "Спасибо вам, Сберу, спасибо за то, что в течение многих лет занимаетесь, во-первых, инициативно взяли на себя эту ношу. Именно инициативно, без всяких поручений начали это все делать. И... в эту воронку начали втягивать ведомства, министерства, создавать общественные организации. И все получается", - сказал Путин.
казахстан
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, казахстан, москва, владимир путин, герман греф, касым-жомарт токаев
Финансы, Банки, КАЗАХСТАН, МОСКВА, Владимир Путин, Герман Греф, Касым-Жомарт Токаев
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поблагодарил Сбер и его главу Германа Грефа за работу по развитию сферы искусственного интеллекта (ИИ) в России, отметив, что у банка на этом поприще все получается.
Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после конференции Сбера "Путешествие в мир искусственного интеллекта" в Москве пообщались с молодыми талантами - победителями различных олимпиад по искусственному интеллекту и робототехнике. В конце встречи Греф поблагодарил лидеров за то, что они уделяют внимание сфере искусственного интеллекта и технологий.
"Спасибо вам, Сберу, спасибо за то, что в течение многих лет занимаетесь, во-первых, инициативно взяли на себя эту ношу. Именно инициативно, без всяких поручений начали это все делать. И... в эту воронку начали втягивать ведомства, министерства, создавать общественные организации. И все получается", - сказал Путин.