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Греф: Пузырь на рынке ИИ существует, но не несет угрозы мировой экономике
Греф: Пузырь на рынке ИИ существует, но не несет угрозы мировой экономике - 26.11.2026, ПРАЙМ
Греф: Пузырь на рынке ИИ существует, но не несет угрозы мировой экономике
Пузырь на рынке искусственного интеллекта (ИИ) существует, но не несет угрозы мировой экономике, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T22:33+0300
2026-11-26T22:33+0300
2026-11-26T22:33+0300
технологии
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сбербанк
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Пузырь на рынке искусственного интеллекта (ИИ) существует, но не несет угрозы мировой экономике, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
"Что касается пузыря, на мой взгляд, конечно, он есть", - сказал он в кулуарах форума AI Journey, отвечая на вопрос, видит ли он риск пузыря в сфере ИИ на мировом рынке.
При этом в Сбербанке не видят серьезной угрозы для мировой экономики. "Это такое мягкое сдувание пузыря, которое мы сейчас видим. Скорее всего, мы этим всем и ограничимся", - сказал Греф.
По его словам, скорость внедрения технологий в сфере ИИ отстает от необходимых затрат на их разработку. "Такая ситуация характерна для развития любой технологии", - отметил он.
Вместе с тем глава Сбербанка назвал объем инвестиций в ИИ беспрецедентным. "Это беспрецедентная цифра в истории, никогда еще ни в одну технологию таких инвестиций направлено не было", - добавил Греф.
Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире "Сбера" в Москве. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.
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технологии, москва, герман греф, сбербанк
Технологии, МОСКВА, Герман Греф, Сбербанк
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Пузырь на рынке искусственного интеллекта (ИИ) существует, но не несет угрозы мировой экономике, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
"Что касается пузыря, на мой взгляд, конечно, он есть", - сказал он в кулуарах форума AI Journey, отвечая на вопрос, видит ли он риск пузыря в сфере ИИ на мировом рынке.
При этом в Сбербанке не видят серьезной угрозы для мировой экономики. "Это такое мягкое сдувание пузыря, которое мы сейчас видим. Скорее всего, мы этим всем и ограничимся", - сказал Греф.
По его словам, скорость внедрения технологий в сфере ИИ отстает от необходимых затрат на их разработку. "Такая ситуация характерна для развития любой технологии", - отметил он.
Вместе с тем глава Сбербанка назвал объем инвестиций в ИИ беспрецедентным. "Это беспрецедентная цифра в истории, никогда еще ни в одну технологию таких инвестиций направлено не было", - добавил Греф.
Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире "Сбера" в Москве. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.