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Греф: Пузырь на рынке ИИ существует, но не несет угрозы мировой экономике

Греф: Пузырь на рынке ИИ существует, но не несет угрозы мировой экономике - 26.11.2026, ПРАЙМ

Греф: Пузырь на рынке ИИ существует, но не несет угрозы мировой экономике

Пузырь на рынке искусственного интеллекта (ИИ) существует, но не несет угрозы мировой экономике, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T22:33+0300

2026-11-26T22:33+0300

2026-11-26T22:33+0300

технологии

москва

герман греф

сбербанк

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Пузырь на рынке искусственного интеллекта (ИИ) существует, но не несет угрозы мировой экономике, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф. "Что касается пузыря, на мой взгляд, конечно, он есть", - сказал он в кулуарах форума AI Journey, отвечая на вопрос, видит ли он риск пузыря в сфере ИИ на мировом рынке. При этом в Сбербанке не видят серьезной угрозы для мировой экономики. "Это такое мягкое сдувание пузыря, которое мы сейчас видим. Скорее всего, мы этим всем и ограничимся", - сказал Греф. По его словам, скорость внедрения технологий в сфере ИИ отстает от необходимых затрат на их разработку. "Такая ситуация характерна для развития любой технологии", - отметил он. Вместе с тем глава Сбербанка назвал объем инвестиций в ИИ беспрецедентным. "Это беспрецедентная цифра в истории, никогда еще ни в одну технологию таких инвестиций направлено не было", - добавил Греф. Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире "Сбера" в Москве. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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