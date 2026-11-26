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Работа сервиса "Алиса AI" стабилизировалась после кратковременного сбоя
Работа сервиса "Алиса AI" стабилизировалась после кратковременного сбоя - 26.11.2026, ПРАЙМ
Работа сервиса "Алиса AI" стабилизировалась после кратковременного сбоя
Работа сервиса "Алиса AI" стабилизировалась после кратковременного сбоя, рассказали РИА Новости в "Яндексе". | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T19:28+0300
2026-11-26T19:28+0300
2026-11-26T19:28+0300
технологии
бизнес
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яндекс
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Работа сервиса "Алиса AI" стабилизировалась после кратковременного сбоя, рассказали РИА Новости в "Яндексе".
Ранее в четверг, по данным детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404, россияне сообщали о проблемах в работе "Алисы AI". Так, сбой начался в 17.05 мск, за сутки количество жалоб достигло 561.
"Работа "Алисы" стабилизировалась", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что команда продолжает следить за показателями сервиса и сообщениями от пользователей.
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технологии, бизнес, россия, яндекс
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Яндекс
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Работа сервиса "Алиса AI" стабилизировалась после кратковременного сбоя, рассказали РИА Новости в "Яндексе".
Ранее в четверг, по данным детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404, россияне сообщали о проблемах в работе "Алисы AI". Так, сбой начался в 17.05 мск, за сутки количество жалоб достигло 561.
"Работа "Алисы" стабилизировалась", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что команда продолжает следить за показателями сервиса и сообщениями от пользователей.