https://1prime.ru/20261126/rabota-875600576.html

Работа сервиса "Алиса AI" стабилизировалась после кратковременного сбоя

Работа сервиса "Алиса AI" стабилизировалась после кратковременного сбоя - 26.11.2026, ПРАЙМ

Работа сервиса "Алиса AI" стабилизировалась после кратковременного сбоя

Работа сервиса "Алиса AI" стабилизировалась после кратковременного сбоя, рассказали РИА Новости в "Яндексе". | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T19:28+0300

2026-11-26T19:28+0300

2026-11-26T19:28+0300

технологии

бизнес

россия

яндекс

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875600576.jpg?1795710500

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Работа сервиса "Алиса AI" стабилизировалась после кратковременного сбоя, рассказали РИА Новости в "Яндексе". Ранее в четверг, по данным детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404, россияне сообщали о проблемах в работе "Алисы AI". Так, сбой начался в 17.05 мск, за сутки количество жалоб достигло 561. "Работа "Алисы" стабилизировалась", - говорится в сообщении компании. Отмечается, что команда продолжает следить за показателями сервиса и сообщениями от пользователей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, яндекс