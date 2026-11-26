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Расходы ЕС на обслуживание кредитов Украине могут достичь 55–65 миллиардов евро

Расходы ЕС на обслуживание кредитов Украине могут достичь 55–65 миллиардов евро - 26.11.2026, ПРАЙМ

Расходы ЕС на обслуживание кредитов Украине могут достичь 55–65 миллиардов евро

Расходы Евросоюза на обслуживание кредитов Украине в 2028–2034 годах могут достичь 55–65 миллиардов евро, что составляет до двух третей предусмотренных Киеву... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T11:57+0300

2026-11-26T11:57+0300

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БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - ПРАЙМ. Расходы Евросоюза на обслуживание кредитов Украине в 2028–2034 годах могут достичь 55–65 миллиардов евро, что составляет до двух третей предусмотренных Киеву 100 миллиардов евро в новом семилетнем бюджете ЕС, сообщает Rapporteur со ссылкой на европейских дипломатов. "Проценты по существующему кредиту на 90 миллиардов евро и предстоящему кредиту на 45 миллиардов евро, по оценкам нескольких дипломатов, вырастут до 55–65 миллиардов евро, что еще больше истощит украинский резерв в многолетнем бюджете", - пишет издание. При этом окончательный источник финансирования процентов остается предметом переговоров. Последний проект бюджета ЕС допускает их оплату сверх установленных бюджетных лимитов, однако европейские СМИ сообщают о продолжающемся обсуждении использования для этих целей именно средств из предусмотренных Украине 100 миллиардов евро. Вопрос обсуждается на саммите ЕС 26–27 ноября наряду с предложением Еврокомиссии предоставить Киеву дополнительный кредит на 45 миллиардов евро в 2027 году. Германия требует участия всех 27 государств в его финансировании, тогда как Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария добиваются исключения себя из этой схемы.

украина

киев

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финансы, мировая экономика, украина, киев, германия, ес