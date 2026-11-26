Расходы ЕС на обслуживание кредитов Украине могут достичь 55–65 миллиардов евро
СМИ: расходы ЕС на обслуживание кредитов Украине могут достичь 55–65 миллиардов евро
© Фото : Администрация Президента УкраиныФлаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС
БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - ПРАЙМ. Расходы Евросоюза на обслуживание кредитов Украине в 2028–2034 годах могут достичь 55–65 миллиардов евро, что составляет до двух третей предусмотренных Киеву 100 миллиардов евро в новом семилетнем бюджете ЕС, сообщает Rapporteur со ссылкой на европейских дипломатов.
"Проценты по существующему кредиту на 90 миллиардов евро и предстоящему кредиту на 45 миллиардов евро, по оценкам нескольких дипломатов, вырастут до 55–65 миллиардов евро, что еще больше истощит украинский резерв в многолетнем бюджете", - пишет издание.
При этом окончательный источник финансирования процентов остается предметом переговоров. Последний проект бюджета ЕС допускает их оплату сверх установленных бюджетных лимитов, однако европейские СМИ сообщают о продолжающемся обсуждении использования для этих целей именно средств из предусмотренных Украине 100 миллиардов евро.
Вопрос обсуждается на саммите ЕС 26–27 ноября наряду с предложением Еврокомиссии предоставить Киеву дополнительный кредит на 45 миллиардов евро в 2027 году. Германия требует участия всех 27 государств в его финансировании, тогда как Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария добиваются исключения себя из этой схемы.