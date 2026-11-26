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Развитие ИИ требует колоссальных инвестиций, заявил Путин

Развитие ИИ требует колоссальных инвестиций, заявил Путин - 26.11.2026, ПРАЙМ

Развитие ИИ требует колоссальных инвестиций, заявил Путин

Развитие искусственного интеллекта требует колоссальных инвестиций, однако их окупаемость не гарантирована и банки должны это учитывать, заявил президент России | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T18:44+0300

2026-11-26T18:44+0300

2026-11-26T18:48+0300

технологии

финансы

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Развитие искусственного интеллекта требует колоссальных инвестиций, однако их окупаемость не гарантирована и банки должны это учитывать, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в четверг принимает участие в международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), которую ежегодно проводит Сбер. "Что касается самых передовых (ИИ - ред.) моделей, то их стоимость постоянно увеличивается... Преодоление этих барьеров требует новых колоссальных инвестиций. Коммерческий успех таких приложений на длительной дистанции, скорее всего, не гарантирован. И вот здесь риски для банков, для тех, кто будет кредитовать все эти проекты... тоже надо учитывать", - сказал Путин на конференции.

казахстан

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технологии, финансы, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев