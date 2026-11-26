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Норвежская Norse Atlantic Airways приостановила все рейсы
Норвежская Norse Atlantic Airways приостановила все рейсы - 26.11.2026, ПРАЙМ
Норвежская Norse Atlantic Airways приостановила все рейсы
Норвежская авиакомпания-лоукостер Norse Atlantic Airways приостановила все рейсы в четверг, и если не сможет быстро перекредитоваться, то рассматривает... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T12:18+0300
2026-11-26T12:18+0300
2026-11-26T12:18+0300
бизнес
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Норвежская авиакомпания-лоукостер Norse Atlantic Airways приостановила все рейсы в четверг, и если не сможет быстро перекредитоваться, то рассматривает различные варианты вплоть до банкротства, сообщила компания.
Ранее компания сообщила о "критическом финансовом положении". Стоимость акций авиаперевозчика на бирже накануне обвалилась на 85%.
"При сложившихся обстоятельствах компания приостановила все сегодняшние рейсы до выяснения вопроса о том, может ли быть найдено жизнеспособное финансовое решение. Если краткосрочное финансирование не будет обеспечено в срочном порядке, совет директоров намерен подать заявление о банкротстве", — говорится в сообщении Norse Atlantic в четверг.
Совет директоров продолжает рассматривать варианты привлечения краткосрочного финансирования. Компания также ведет переговоры с инвесторами о возможном поглощении.
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бизнес
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Норвежская авиакомпания-лоукостер Norse Atlantic Airways приостановила все рейсы в четверг, и если не сможет быстро перекредитоваться, то рассматривает различные варианты вплоть до банкротства, сообщила компания.
Ранее компания сообщила о "критическом финансовом положении". Стоимость акций авиаперевозчика на бирже накануне обвалилась на 85%.
"При сложившихся обстоятельствах компания приостановила все сегодняшние рейсы до выяснения вопроса о том, может ли быть найдено жизнеспособное финансовое решение. Если краткосрочное финансирование не будет обеспечено в срочном порядке, совет директоров намерен подать заявление о банкротстве", — говорится в сообщении Norse Atlantic в четверг.
Совет директоров продолжает рассматривать варианты привлечения краткосрочного финансирования. Компания также ведет переговоры с инвесторами о возможном поглощении.