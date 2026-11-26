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Норвежская Norse Atlantic Airways приостановила все рейсы

Норвежская Norse Atlantic Airways приостановила все рейсы - 26.11.2026, ПРАЙМ

Норвежская Norse Atlantic Airways приостановила все рейсы

Норвежская авиакомпания-лоукостер Norse Atlantic Airways приостановила все рейсы в четверг, и если не сможет быстро перекредитоваться, то рассматривает... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T12:18+0300

2026-11-26T12:18+0300

2026-11-26T12:18+0300

бизнес

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Норвежская авиакомпания-лоукостер Norse Atlantic Airways приостановила все рейсы в четверг, и если не сможет быстро перекредитоваться, то рассматривает различные варианты вплоть до банкротства, сообщила компания. Ранее компания сообщила о "критическом финансовом положении". Стоимость акций авиаперевозчика на бирже накануне обвалилась на 85%. "При сложившихся обстоятельствах компания приостановила все сегодняшние рейсы до выяснения вопроса о том, может ли быть найдено жизнеспособное финансовое решение. Если краткосрочное финансирование не будет обеспечено в срочном порядке, совет директоров намерен подать заявление о банкротстве", — говорится в сообщении Norse Atlantic в четверг. Совет директоров продолжает рассматривать варианты привлечения краткосрочного финансирования. Компания также ведет переговоры с инвесторами о возможном поглощении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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