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Восемь рейсов задерживаются из-за непогоды в московских аэропортах

Восемь рейсов задерживаются из-за непогоды в московских аэропортах - 26.11.2026, ПРАЙМ

Восемь рейсов задерживаются из-за непогоды в московских аэропортах

Восемь рейсов задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий в аэропортах московского региона, сообщила Росавиация. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T23:06+0300

2026-11-26T23:06+0300

2026-11-26T23:06+0300

бизнес

росавиация

аэропорт шереметьево

аэропорт внуково

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Восемь рейсов задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий в аэропортах московского региона, сообщила Росавиация. "Аэропорты "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" продолжают принимать и отправлять рейсы, несмотря на сложные погодные условия. По данным на 21:00 мск с начала суток 26 ноября выполнено 880 рейсов. В связи с неблагоприятными метеоусловиями задержано 8 рейсов", - говорится в сообщении. Работа воздушного транспорта в московском регионе остается на особом контроле авиационных властей, отметили в Росавиации. "Для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы продолжают работать в усиленном режиме. Оснащены необходимыми силами и средствами для борьбы с последствиями непогоды", - подчеркнули там.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, росавиация, аэропорт шереметьево, аэропорт внуково