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Восемь рейсов задерживаются из-за непогоды в московских аэропортах
Восемь рейсов задерживаются из-за непогоды в московских аэропортах - 26.11.2026, ПРАЙМ
Восемь рейсов задерживаются из-за непогоды в московских аэропортах
Восемь рейсов задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий в аэропортах московского региона, сообщила Росавиация. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T23:06+0300
2026-11-26T23:06+0300
2026-11-26T23:06+0300
бизнес
росавиация
аэропорт шереметьево
аэропорт внуково
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Восемь рейсов задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий в аэропортах московского региона, сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" продолжают принимать и отправлять рейсы, несмотря на сложные погодные условия. По данным на 21:00 мск с начала суток 26 ноября выполнено 880 рейсов. В связи с неблагоприятными метеоусловиями задержано 8 рейсов", - говорится в сообщении.
Работа воздушного транспорта в московском регионе остается на особом контроле авиационных властей, отметили в Росавиации.
"Для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы продолжают работать в усиленном режиме. Оснащены необходимыми силами и средствами для борьбы с последствиями непогоды", - подчеркнули там.
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бизнес, росавиация, аэропорт шереметьево, аэропорт внуково
Бизнес, Росавиация, аэропорт Шереметьево, аэропорт Внуково
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Восемь рейсов задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий в аэропортах московского региона, сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" продолжают принимать и отправлять рейсы, несмотря на сложные погодные условия. По данным на 21:00 мск с начала суток 26 ноября выполнено 880 рейсов. В связи с неблагоприятными метеоусловиями задержано 8 рейсов", - говорится в сообщении.
Работа воздушного транспорта в московском регионе остается на особом контроле авиационных властей, отметили в Росавиации.
"Для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы продолжают работать в усиленном режиме. Оснащены необходимыми силами и средствами для борьбы с последствиями непогоды", - подчеркнули там.