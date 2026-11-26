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Международные резервы России сократились на 19,5 миллиарда долларов
Международные резервы России сократились на 19,5 миллиарда долларов - 26.11.2026, ПРАЙМ
Международные резервы России сократились на 19,5 миллиарда долларов
Международные резервы России с 13 по 20 ноября уменьшились на 19,5 миллиарда долларов и составили 699,4 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. | 26.11.2026, ПРАЙМ
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финансы
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Международные резервы России с 13 по 20 ноября уменьшились на 19,5 миллиарда долларов и составили 699,4 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 20 ноября 2026 года составили 699,4 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 19,5 миллиарда долларов США, или на 2,7%, в основном из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении.
Международные резервы РФ по состоянию на конец дня 13 ноября составляли 718,9 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
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финансы, россия, сша, банк россии, мвф
Финансы, РОССИЯ, США, Банк России, МВФ
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Международные резервы России с 13 по 20 ноября уменьшились на 19,5 миллиарда долларов и составили 699,4 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 20 ноября 2026 года составили 699,4 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 19,5 миллиарда долларов США, или на 2,7%, в основном из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении.
Международные резервы РФ по состоянию на конец дня 13 ноября составляли 718,9 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).