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Путин призвал сформировать единый устойчивый контур цифровой экономики России
Путин призвал сформировать единый устойчивый контур цифровой экономики России - 26.11.2026, ПРАЙМ
Путин призвал сформировать единый устойчивый контур цифровой экономики России
Необходимо сформировать единый, устойчивый и независимый контур цифровой экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T18:54+0300
2026-11-26T18:54+0300
2026-11-26T19:03+0300
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москва
владимир путин
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Необходимо сформировать единый, устойчивый и независимый контур цифровой экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в четверг принимает участие в международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), которую ежегодно проводит "Сбер". "Еще одно важнейшее направление для развития искусственного интеллекта - это инфраструктура. Нужно сформировать единый, устойчивый, независимый контур всей цифровой экономики (России - ред.). Речь о строительстве центров обработки данных, о модернизации электросетей, о внедрении энергоэффективных решений и систем охлаждения", - сказал российский лидер на конференции. Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире "Сбера" в Москве. Участники обсудят практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.
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технологии, россия, казахстан, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев
Технологии, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, МОСКВА, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Необходимо сформировать единый, устойчивый и независимый контур цифровой экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в четверг принимает участие в международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), которую ежегодно проводит "Сбер".
"Еще одно важнейшее направление для развития искусственного интеллекта - это инфраструктура. Нужно сформировать единый, устойчивый, независимый контур всей цифровой экономики (России - ред.). Речь о строительстве центров обработки данных, о модернизации электросетей, о внедрении энергоэффективных решений и систем охлаждения", - сказал российский лидер на конференции.
Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире "Сбера" в Москве. Участники обсудят практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.