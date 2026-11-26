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Путин призвал сформировать единый устойчивый контур цифровой экономики России

Путин призвал сформировать единый устойчивый контур цифровой экономики России - 26.11.2026, ПРАЙМ

Путин призвал сформировать единый устойчивый контур цифровой экономики России

Необходимо сформировать единый, устойчивый и независимый контур цифровой экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T18:54+0300

2026-11-26T18:54+0300

2026-11-26T19:03+0300

технологии

россия

казахстан

москва

владимир путин

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Необходимо сформировать единый, устойчивый и независимый контур цифровой экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в четверг принимает участие в международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), которую ежегодно проводит "Сбер". "Еще одно важнейшее направление для развития искусственного интеллекта - это инфраструктура. Нужно сформировать единый, устойчивый, независимый контур всей цифровой экономики (России - ред.). Речь о строительстве центров обработки данных, о модернизации электросетей, о внедрении энергоэффективных решений и систем охлаждения", - сказал российский лидер на конференции. Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире "Сбера" в Москве. Участники обсудят практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.

казахстан

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, казахстан, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев