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Объем производства роботов в Китае может превысить выпуск автомобилей

Объем производства роботов в Китае может превысить выпуск автомобилей - 26.11.2026, ПРАЙМ

Объем производства роботов в Китае может превысить выпуск автомобилей

Объем производства роботов в КНР в ближайшие 5-10 лет может превысить объем производства автомобилей, сказал основатель Unitree Robotics Ван Синсин. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T15:02+0300

2026-11-26T15:02+0300

2026-11-26T15:02+0300

бизнес

промышленность

китай

роботы

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Объем производства роботов в КНР в ближайшие 5-10 лет может превысить объем производства автомобилей, сказал основатель Unitree Robotics Ван Синсин. "В течение 5-10 лет объем производства роботов в Китае может превысить объем производства автомобилей", - сказал Ван Синсин, его слова приводит издание Yicai. Он объяснил, что если технологии создания роботов будут успешно отработаны, то сложность их производства будет ниже, чем у производства автомобилей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, промышленность, китай, роботы