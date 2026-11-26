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Объем производства роботов в Китае может превысить выпуск автомобилей
Объем производства роботов в Китае может превысить выпуск автомобилей - 26.11.2026, ПРАЙМ
Объем производства роботов в Китае может превысить выпуск автомобилей
Объем производства роботов в КНР в ближайшие 5-10 лет может превысить объем производства автомобилей, сказал основатель Unitree Robotics Ван Синсин. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T15:02+0300
2026-11-26T15:02+0300
2026-11-26T15:02+0300
бизнес
промышленность
китай
роботы
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Объем производства роботов в КНР в ближайшие 5-10 лет может превысить объем производства автомобилей, сказал основатель Unitree Robotics Ван Синсин. "В течение 5-10 лет объем производства роботов в Китае может превысить объем производства автомобилей", - сказал Ван Синсин, его слова приводит издание Yicai. Он объяснил, что если технологии создания роботов будут успешно отработаны, то сложность их производства будет ниже, чем у производства автомобилей.
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бизнес, промышленность, китай, роботы
Бизнес, Промышленность, КИТАЙ, роботы
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Объем производства роботов в КНР в ближайшие 5-10 лет может превысить объем производства автомобилей, сказал основатель Unitree Robotics Ван Синсин.
"В течение 5-10 лет объем производства роботов в Китае может превысить объем производства автомобилей", - сказал Ван Синсин, его слова приводит издание Yicai.
Он объяснил, что если технологии создания роботов будут успешно отработаны, то сложность их производства будет ниже, чем у производства автомобилей.