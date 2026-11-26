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В Росрыболовстве рассказали о росте запасов осетра в Азовском море

В Росрыболовстве рассказали о росте запасов осетра в Азовском море - 26.11.2026, ПРАЙМ

В Росрыболовстве рассказали о росте запасов осетра в Азовском море

Устойчивая тенденция к росту запасов осетра наблюдается в Азовском море, прорабатывается вопрос открытия промышленного лова, но, скорее всего, это вопрос не... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T03:38+0300

2026-11-26T03:38+0300

2026-11-26T03:38+0300

сельское хозяйство

россия

азовское море

росрыболовство

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ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – ПРАЙМ. Устойчивая тенденция к росту запасов осетра наблюдается в Азовском море, прорабатывается вопрос открытия промышленного лова, но, скорее всего, это вопрос не 2027 года, сообщил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов. "Лучше ситуация стала с осетром в Азовском море. Это произошло из-за того, что после того, как Азовское море стало фактически внутренним морем нашей страны, был наведен порядок с браконьерским выловом", - сказал Соколов журналистам. Он отметил, что росту запасов осетра способствует постоянная работа российских рыбоводных заводов. "По осетру в Азовском море наблюдается устойчивая тенденция к росту запасов, но пока мы только прорабатываем вопрос открытия промышленного лова", - отметил Соколов. По его словам, еще необходимо понять, кто будет ловить и на каких условиях, поэтому, скорее всего, "это еще не вопрос 2027 года".

азовское море

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сельское хозяйство, россия, азовское море, росрыболовство