https://1prime.ru/20261126/rosrybolovstvo-875565454.html

Росрыболовство рассчитывает, что кардинального роста цен на красную рыбу в РФ не будет

Росрыболовство рассчитывает, что кардинального роста цен на красную рыбу в РФ не будет - 26.11.2026, ПРАЙМ

Росрыболовство рассчитывает, что кардинального роста цен на красную рыбу в РФ не будет

Низкая лососевая путина сказалась на росте цен на красную рыбу, но Росрыболовство рассчитывает, что кардинального их изменения в негативную сторону не... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T04:50+0300

2026-11-26T04:50+0300

2026-11-26T04:50+0300

бизнес

сельское хозяйство

дальний восток

росрыболовство

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ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – ПРАЙМ. Низкая лососевая путина сказалась на росте цен на красную рыбу, но Росрыболовство рассчитывает, что кардинального их изменения в негативную сторону не произойдет, сообщил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов. "Всего около 100 тысяч тонн (лососей – ред.) добыто российскими рыбаками. Это существенно ниже, чем, скажем, в прошлом и позапрошлом годах. Конечно, это сказалось на ценах и на икру, и на рыбу. Вместе с тем, идет очень хорошая прибавка по аквакультурной форели в нашей стране. И производство красной икры и рыбной продукции за счет аквакультурщиков будет существенно выше", - сказал Соколов журналистам. По его словам, отмечается прирост на 15-20% по производству форели. Также хорошо себя показали заводы, которые производят семгу в Баренцевом море. "Низкий вылов дикого лосося, в первую очередь горбуши, сказался на росте цен. Ну и, надо сказать, что идет такое нездоровое раскручивание этого ажиотажа, поэтому продавцы рискуют столкнуться с тем же, что было два года назад, когда примерно похожая картина произошла - был запущен фейк, что не хватит икры. Все продавцы придерживали икру, в итоге вынуждены были через год продавать с большим дисконтом… Рассчитываем, что все-таки такого кардинального изменения цен в негативную сторону не произойдет", - отметил Соколов. Он добавил, что общероссийский вылов рыбы по итогам года, скорее всего, отстанет от 2025 года на 100 тысяч тонн, но низкая лососевая путина компенсировалась высокими выловами сельди на Дальнем Востоке. Соколов отметил, что непростая ситуация складывается на северо-западе, потому что большой объем Россия вылавливает в конвенционных районах - в районе северо-восточной Атлантики. "Там предпринимаются недружественными странами достаточно большие усилия с попыткой помешать российскому флоту работать, но в общем-то тоже преодолеваем, хотя там снижение достаточно существенное", - сказал Соколов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, сельское хозяйство, дальний восток, росрыболовство