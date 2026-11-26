https://1prime.ru/20261126/rosseti-875591468.html

"Россети" разместят облигации с переменным купоном на 35 миллиардов рублей

"Россети" разместят облигации с переменным купоном на 35 миллиардов рублей - 26.11.2026, ПРАЙМ

"Россети" разместят облигации с переменным купоном на 35 миллиардов рублей

"Россети" разместят выпуск биржевых облигаций с переменным купоном объемом 35 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T16:49+0300

2026-11-26T16:49+0300

2026-11-26T16:49+0300

рынок

россия

россети

банк россии

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. "Россети" разместят выпуск биржевых облигаций с переменным купоном объемом 35 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Купон по выпуску будет привязан к ключевой ставке Банка России. Финальный ориентир премии к ключевой ставке составляет 135 базисных пунктов. Компания в четверг собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии 001Р-28R с ежемесячными купонами. Планируемый объем размещения первоначально составлял не менее 10 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 30 ноября.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, россия, россети, банк россии