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"Россети" разместят облигации с переменным купоном на 35 миллиардов рублей
"Россети" разместят облигации с переменным купоном на 35 миллиардов рублей - 26.11.2026, ПРАЙМ
"Россети" разместят облигации с переменным купоном на 35 миллиардов рублей
"Россети" разместят выпуск биржевых облигаций с переменным купоном объемом 35 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T16:49+0300
2026-11-26T16:49+0300
2026-11-26T16:49+0300
рынок
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россети
банк россии
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. "Россети" разместят выпуск биржевых облигаций с переменным купоном объемом 35 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Купон по выпуску будет привязан к ключевой ставке Банка России. Финальный ориентир премии к ключевой ставке составляет 135 базисных пунктов.
Компания в четверг собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии 001Р-28R с ежемесячными купонами. Планируемый объем размещения первоначально составлял не менее 10 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 30 ноября.
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рынок, россия, россети, банк россии
Рынок, РОССИЯ, Россети, Банк России
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. "Россети" разместят выпуск биржевых облигаций с переменным купоном объемом 35 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Купон по выпуску будет привязан к ключевой ставке Банка России. Финальный ориентир премии к ключевой ставке составляет 135 базисных пунктов.
Компания в четверг собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии 001Р-28R с ежемесячными купонами. Планируемый объем размещения первоначально составлял не менее 10 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 30 ноября.