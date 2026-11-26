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Россия предложит продлить запрет на промышленный лов осетров в Каспийском море
Россия предложит продлить запрет на промышленный лов осетров в Каспийском море - 26.11.2026, ПРАЙМ
Россия предложит продлить запрет на промышленный лов осетров в Каспийском море
Россия будет выходить с предложением продлить запрет на промышленный лов осетров в Каспийском море, сообщил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T03:41+0300
2026-11-26T03:41+0300
2026-11-26T03:41+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – ПРАЙМ. Россия будет выходить с предложением продлить запрет на промышленный лов осетров в Каспийском море, сообщил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.
"Ситуация по Каспию по осетровым остается очень напряженной, и там речь не идет об открытии промышленного лова. Более того, в декабре состоится очередная пятисторонняя комиссия по регулированию совместных запасов в Каспийском море, и мы будем там выходить с предложением продлить запрет на промышленное изъятие осетров всех в Каспийском море", - сказал Соколов журналистам.
Осетровые Каспия на протяжении XX века переживали сокращение запасов. Для русского осетра особенно серьезным фактором стало строительство Волгоградского гидроузла: после перекрытия Волги в 1958–1959 годах было утрачено около 80% естественных нерестилищ. Дополнительное давление создавали промысел и рост браконьерства.
В России запрещен промышленный вылов белуги в Волго-Каспийском бассейне с 2000 года, а осетра и севрюги - с 2005 года.
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сельское хозяйство, россия, каспийское море, каспий, росрыболовство
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Каспийское море, КАСПИЙ, Росрыболовство
ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – ПРАЙМ. Россия будет выходить с предложением продлить запрет на промышленный лов осетров в Каспийском море, сообщил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.
"Ситуация по Каспию по осетровым остается очень напряженной, и там речь не идет об открытии промышленного лова. Более того, в декабре состоится очередная пятисторонняя комиссия по регулированию совместных запасов в Каспийском море, и мы будем там выходить с предложением продлить запрет на промышленное изъятие осетров всех в Каспийском море", - сказал Соколов журналистам.
Осетровые Каспия на протяжении XX века переживали сокращение запасов. Для русского осетра особенно серьезным фактором стало строительство Волгоградского гидроузла: после перекрытия Волги в 1958–1959 годах было утрачено около 80% естественных нерестилищ. Дополнительное давление создавали промысел и рост браконьерства.
В России запрещен промышленный вылов белуги в Волго-Каспийском бассейне с 2000 года, а осетра и севрюги - с 2005 года.