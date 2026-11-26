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Россия предложит продлить запрет на промышленный лов осетров в Каспийском море

Россия предложит продлить запрет на промышленный лов осетров в Каспийском море - 26.11.2026, ПРАЙМ

Россия предложит продлить запрет на промышленный лов осетров в Каспийском море

Россия будет выходить с предложением продлить запрет на промышленный лов осетров в Каспийском море, сообщил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T03:41+0300

2026-11-26T03:41+0300

2026-11-26T03:41+0300

сельское хозяйство

россия

каспийское море

каспий

росрыболовство

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ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – ПРАЙМ. Россия будет выходить с предложением продлить запрет на промышленный лов осетров в Каспийском море, сообщил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов. "Ситуация по Каспию по осетровым остается очень напряженной, и там речь не идет об открытии промышленного лова. Более того, в декабре состоится очередная пятисторонняя комиссия по регулированию совместных запасов в Каспийском море, и мы будем там выходить с предложением продлить запрет на промышленное изъятие осетров всех в Каспийском море", - сказал Соколов журналистам. Осетровые Каспия на протяжении XX века переживали сокращение запасов. Для русского осетра особенно серьезным фактором стало строительство Волгоградского гидроузла: после перекрытия Волги в 1958–1959 годах было утрачено около 80% естественных нерестилищ. Дополнительное давление создавали промысел и рост браконьерства. В России запрещен промышленный вылов белуги в Волго-Каспийском бассейне с 2000 года, а осетра и севрюги - с 2005 года.

каспийское море

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сельское хозяйство, россия, каспийское море, каспий, росрыболовство