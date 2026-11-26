https://1prime.ru/20261126/rossija-875565546.html
Россия обновит рекорд по экспорту рыбопродукции в денежном выражении
Россия обновит рекорд по экспорту рыбопродукции в денежном выражении - 26.11.2026, ПРАЙМ
Россия обновит рекорд по экспорту рыбопродукции в денежном выражении
Россия в этом году, как ожидается, обновит рекорд по экспорту рыбопродукции в денежном выражении, сообщил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T04:50+0300
2026-11-26T04:50+0300
2026-11-26T04:50+0300
бизнес
россия
дальний восток
росрыболовство
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875565546.jpg?1795657837
ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – ПРАЙМ. Россия в этом году, как ожидается, обновит рекорд по экспорту рыбопродукции в денежном выражении, сообщил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.
"Экспорт - наверное, обновим рекорд. Не по объему - по объему будет ниже, чем в прошлом году. По деньгам. Очень хорошая конъюнктура на иностранных рынках по рыбной продукции, поэтому в деньгах российские экспортеры прибавят, и в общем-то в копилку общероссийского экспорта будет добавка", - сказал Соколов журналистам.
Ранее он отмечал, что в этом году низкую лососевую путину, в ходе которой добыто порядка 100 тысяч тонн, компенсировали высокие уловы сельди на Дальнем Востоке.
дальний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, дальний восток, росрыболовство
Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, Росрыболовство
ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – ПРАЙМ. Россия в этом году, как ожидается, обновит рекорд по экспорту рыбопродукции в денежном выражении, сообщил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.
"Экспорт - наверное, обновим рекорд. Не по объему - по объему будет ниже, чем в прошлом году. По деньгам. Очень хорошая конъюнктура на иностранных рынках по рыбной продукции, поэтому в деньгах российские экспортеры прибавят, и в общем-то в копилку общероссийского экспорта будет добавка", - сказал Соколов журналистам.
Ранее он отмечал, что в этом году низкую лососевую путину, в ходе которой добыто порядка 100 тысяч тонн, компенсировали высокие уловы сельди на Дальнем Востоке.