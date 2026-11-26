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Россия обновит рекорд по экспорту рыбопродукции в денежном выражении

Россия обновит рекорд по экспорту рыбопродукции в денежном выражении - 26.11.2026, ПРАЙМ

Россия обновит рекорд по экспорту рыбопродукции в денежном выражении

Россия в этом году, как ожидается, обновит рекорд по экспорту рыбопродукции в денежном выражении, сообщил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T04:50+0300

2026-11-26T04:50+0300

2026-11-26T04:50+0300

бизнес

россия

дальний восток

росрыболовство

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ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – ПРАЙМ. Россия в этом году, как ожидается, обновит рекорд по экспорту рыбопродукции в денежном выражении, сообщил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов. "Экспорт - наверное, обновим рекорд. Не по объему - по объему будет ниже, чем в прошлом году. По деньгам. Очень хорошая конъюнктура на иностранных рынках по рыбной продукции, поэтому в деньгах российские экспортеры прибавят, и в общем-то в копилку общероссийского экспорта будет добавка", - сказал Соколов журналистам. Ранее он отмечал, что в этом году низкую лососевую путину, в ходе которой добыто порядка 100 тысяч тонн, компенсировали высокие уловы сельди на Дальнем Востоке.

дальний восток

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бизнес, россия, дальний восток, росрыболовство