https://1prime.ru/20261126/rossija-875572294.html

В России будет несколько суверенных ИИ-моделей, заявил глава Минцифры

В России будет несколько суверенных ИИ-моделей, заявил глава Минцифры - 26.11.2026, ПРАЙМ

В России будет несколько суверенных ИИ-моделей, заявил глава Минцифры

В России будет несколько суверенных ИИ-моделей, а национальных - намного больше, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T10:56+0300

2026-11-26T10:56+0300

2026-11-26T10:56+0300

россия

максут шадаев

дмитрий григоренко

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. В России будет несколько суверенных ИИ-моделей, а национальных - намного больше, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко заявляли в июне, что суверенная ИИ-модель должна быть полностью разработана в России. В национальной модели могут использоваться решения с открытым исходным кодом, однако ее существенные характеристики должны определяться российским разработчиком. При этом обе модели должны хранить и обрабатывать данные на территории РФ. "И я уверен, что у нас суверенных будет несколько. Несколько вендоров, несколько моделей. То есть в этом смысле конкуренцию мы сможем обеспечить", - сказал Шадаев, выступая на форуме Tadviser SummIT. Министр добавил, отвечая на вопрос модератора о количестве суверенных моделей: "Хотя бы две было бы". При этом, по словам Шадаева, национальных моделей "будет больше". "Мы за то, чтобы всегда было больше в реестрах наших продуктов, записей, чтобы была конкуренция", - уточнил он. Он также отметил, что в соответствии с новыми нормами в законе об ИИ в России, присвоение статусов национальных суверенных моделей начнется с 1 марта 2027 года, а первые претенденты появятся в течение 2-3 месяцев с начала действия норм. "Весной следующего года, я думаю, у нас появятся первые претенденты", - заключил глава цифрового ведомства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, максут шадаев, дмитрий григоренко