https://1prime.ru/20261126/rossija-875572294.html
В России будет несколько суверенных ИИ-моделей, заявил глава Минцифры
В России будет несколько суверенных ИИ-моделей, заявил глава Минцифры - 26.11.2026, ПРАЙМ
В России будет несколько суверенных ИИ-моделей, заявил глава Минцифры
В России будет несколько суверенных ИИ-моделей, а национальных - намного больше, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T10:56+0300
2026-11-26T10:56+0300
2026-11-26T10:56+0300
россия
максут шадаев
дмитрий григоренко
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875572294.jpg?1795679791
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. В России будет несколько суверенных ИИ-моделей, а национальных - намного больше, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко заявляли в июне, что суверенная ИИ-модель должна быть полностью разработана в России. В национальной модели могут использоваться решения с открытым исходным кодом, однако ее существенные характеристики должны определяться российским разработчиком. При этом обе модели должны хранить и обрабатывать данные на территории РФ.
"И я уверен, что у нас суверенных будет несколько. Несколько вендоров, несколько моделей. То есть в этом смысле конкуренцию мы сможем обеспечить", - сказал Шадаев, выступая на форуме Tadviser SummIT.
Министр добавил, отвечая на вопрос модератора о количестве суверенных моделей: "Хотя бы две было бы".
При этом, по словам Шадаева, национальных моделей "будет больше". "Мы за то, чтобы всегда было больше в реестрах наших продуктов, записей, чтобы была конкуренция", - уточнил он.
Он также отметил, что в соответствии с новыми нормами в законе об ИИ в России, присвоение статусов национальных суверенных моделей начнется с 1 марта 2027 года, а первые претенденты появятся в течение 2-3 месяцев с начала действия норм.
"Весной следующего года, я думаю, у нас появятся первые претенденты", - заключил глава цифрового ведомства.
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россия, максут шадаев, дмитрий григоренко
РОССИЯ, Максут Шадаев, Дмитрий Григоренко
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. В России будет несколько суверенных ИИ-моделей, а национальных - намного больше, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко заявляли в июне, что суверенная ИИ-модель должна быть полностью разработана в России. В национальной модели могут использоваться решения с открытым исходным кодом, однако ее существенные характеристики должны определяться российским разработчиком. При этом обе модели должны хранить и обрабатывать данные на территории РФ.
"И я уверен, что у нас суверенных будет несколько. Несколько вендоров, несколько моделей. То есть в этом смысле конкуренцию мы сможем обеспечить", - сказал Шадаев, выступая на форуме Tadviser SummIT.
Министр добавил, отвечая на вопрос модератора о количестве суверенных моделей: "Хотя бы две было бы".
При этом, по словам Шадаева, национальных моделей "будет больше". "Мы за то, чтобы всегда было больше в реестрах наших продуктов, записей, чтобы была конкуренция", - уточнил он.
Он также отметил, что в соответствии с новыми нормами в законе об ИИ в России, присвоение статусов национальных суверенных моделей начнется с 1 марта 2027 года, а первые претенденты появятся в течение 2-3 месяцев с начала действия норм.
"Весной следующего года, я думаю, у нас появятся первые претенденты", - заключил глава цифрового ведомства.