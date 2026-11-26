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Ташкентский завод в 2026 году поставит в Россию 28 почтово-багажных вагонов
Ташкентский завод в 2026 году поставит в Россию 28 почтово-багажных вагонов - 26.11.2026, ПРАЙМ
Ташкентский завод в 2026 году поставит в Россию 28 почтово-багажных вагонов
Ташкентский вагоностроительный и ремонтный завод в 2026 году планирует поставить в Россию 28 почтово-багажных вагонов, до конца года осталось передать еще 13... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T13:16+0300
2026-11-26T13:16+0300
2026-11-26T13:16+0300
бизнес
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 26 ноя – ПРАЙМ. Ташкентский вагоностроительный и ремонтный завод в 2026 году планирует поставить в Россию 28 почтово-багажных вагонов, до конца года осталось передать еще 13 вагонов, сообщает пресс-служба АО "Узбекистанские железные дороги", в состав которого входит завод.
"В рамках сотрудничества заказчику из Российской Федерации на сегодняшний день поставлено 15 современных почтово-багажных вагонов. До конца года планируется изготовить и передать еще 13 таких вагонов" - говорится в сообщении, размещенном на сайте "Узбекистанских железных дорог".
По данным пресс-службы, серьезный интерес к данной продукции ташкентского завода проявляют не только потребители из России, но и соседних государств.
Ранее завод сообщал о планах также поставить в этом году 70 пассажирских купейных и плацкартных вагонов серии "Новый Узбекистан" повышенной комфортности для "Узбекистанских железных дорог".
В мае представитель министерства транспорта Узбекистана сообщал РИА Новости, что в текущем году должна была начаться сборка пассажирских вагонов для дальнего следования из российских комплектующих в рамках сотрудничества Ташкентского вагоностроительного и ремонтного завода с российским "Трансмашхолдингом" (ТМХ).
В апреле 2025 года министерство экономики и финансов Узбекистана сообщало, что Ташкентский вагоностроительный и ремонтный завод и ТМХ реализуют в столице Узбекистана проект по производству подвижного состава для железных дорог и метрополитена. По данным ведомства, был разработан и утвержден график производства 1250 грузовых и 40 пассажирских вагонов. Другие детали проекта не раскрываются.
В 2001 году в структуре "Узбекистанских железных дорог" был построен Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов. В апреле 2025 года 90% акций завода было передано в доверительное управление ООО Transport Engineering Center, зарегистрированному в Узбекистане. Учредителями компании являются VTR Holdings Limited (87%) и российская "Вектор технологических решений" (13%).
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бизнес, россия, узбекистан, трансмашхолдинг
Бизнес, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Трансмашхолдинг
ТАШКЕНТ, 26 ноя – ПРАЙМ. Ташкентский вагоностроительный и ремонтный завод в 2026 году планирует поставить в Россию 28 почтово-багажных вагонов, до конца года осталось передать еще 13 вагонов, сообщает пресс-служба АО "Узбекистанские железные дороги", в состав которого входит завод.
"В рамках сотрудничества заказчику из Российской Федерации на сегодняшний день поставлено 15 современных почтово-багажных вагонов. До конца года планируется изготовить и передать еще 13 таких вагонов" - говорится в сообщении, размещенном на сайте "Узбекистанских железных дорог".
По данным пресс-службы, серьезный интерес к данной продукции ташкентского завода проявляют не только потребители из России, но и соседних государств.
Ранее завод сообщал о планах также поставить в этом году 70 пассажирских купейных и плацкартных вагонов серии "Новый Узбекистан" повышенной комфортности для "Узбекистанских железных дорог".
В мае представитель министерства транспорта Узбекистана сообщал РИА Новости, что в текущем году должна была начаться сборка пассажирских вагонов для дальнего следования из российских комплектующих в рамках сотрудничества Ташкентского вагоностроительного и ремонтного завода с российским "Трансмашхолдингом" (ТМХ).
В апреле 2025 года министерство экономики и финансов Узбекистана сообщало, что Ташкентский вагоностроительный и ремонтный завод и ТМХ реализуют в столице Узбекистана проект по производству подвижного состава для железных дорог и метрополитена. По данным ведомства, был разработан и утвержден график производства 1250 грузовых и 40 пассажирских вагонов. Другие детали проекта не раскрываются.
В 2001 году в структуре "Узбекистанских железных дорог" был построен Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов. В апреле 2025 года 90% акций завода было передано в доверительное управление ООО Transport Engineering Center, зарегистрированному в Узбекистане. Учредителями компании являются VTR Holdings Limited (87%) и российская "Вектор технологических решений" (13%).