https://1prime.ru/20261126/rossija-875582350.html

Алиханов рассказал о перспективах сотрудничества России и Таджикистана

Алиханов рассказал о перспективах сотрудничества России и Таджикистана - 26.11.2026, ПРАЙМ

Алиханов рассказал о перспективах сотрудничества России и Таджикистана

Российские компании готовы при наличии интереса рассмотреть возможность поставок оборудования для горнодобывающей сферы Таджикистана, заявил журналистам глава... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T14:16+0300

2026-11-26T14:16+0300

2026-11-26T14:20+0300

промышленность

бизнес

россия

таджикистан

антон алиханов

минпромторг

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875582350.jpg?1795692016

ДУШАНБЕ, 26 ноя - ПРАЙМ. Российские компании готовы при наличии интереса рассмотреть возможность поставок оборудования для горнодобывающей сферы Таджикистана, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов. "Отечественные предприятия готовы при наличии соответствующей заинтересованности рассматривать поставки своей продукции с учетом потребностей заказчиков, а также обеспечить техническое и сервисное сопровождение, помощь при вводе оборудования в эксплуатацию, поставку запасных частей и техническое обслуживание в течение длительного срока", - сказал министр в кулуарах Международного горно-металлургического форума Таджикистана. Он отметил, что российские машиностроители готовы предложить компаниям Таджикистана комплексные технологические решения в горнодобывающей сфере. К ним относятся, в частности, оборудование для геологоразведочных работ, открытой и подземной добычи полезных ископаемых, а также обогатительная техника.Он добавил, что крупнейшие российские компании проявляются заинтересованность в расширении сотрудничества с таджикистанскими партнерами в области металлургии."Российско-таджикистанское сотрудничество в металлургии последовательно развивается. Заинтересованность в расширении сотрудничества проявляют крупнейшие российские компании, (ММК, "Северсталь" и "Новосталь-М"), которые развивают поставки и взаимодействие с таджикистанскими партнерами", - сказал министр.Он отметил, что отдельным направлением сотрудничества двух стран в металлургии является модернизация действующих производственных мощностей. В частности, прорабатываются возможности сотрудничества с таджикистанской компанией по обновлению электролизного производства и развития переработки алюминия с привлечением российских технологических компетенций."Также в сотрудничестве российско-таджикистанских институтов из сферы металлургии прорабатываются вопросы подготовки специалистов, а российские компетенции применимы в сфере совершенствования соответствующих производств", - отметил министр.Министр подчеркнул, что российская сторона обладает научными, технологическими и промышленными компетенциями, которые могут быть востребованы при освоении минерально-сырьевой базы Таджикистана."Безусловно, мы видим значительный потенциал для развития сотрудничества в этой сфере. Обе страны заинтересованы в формировании новых производственных цепочек, развитии перерабатывающих мощностей и выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью", - ответил Алиханов в кулуарах Международного горно-металлургического форума Таджикистана на вопрос о перспективах сотрудничества России и Таджикистана в сфере редких и редкоземельных металлов.При этом Россия рассматривает сотрудничество не только в части добычи сырья, но и в создании совместных перерабатывающих производств, внедрении современных технологий и подготовке квалифицированных кадров."В частности, речь идет о проектах с участием компании "Русская платина" по освоению месторождений сурьмы и сопутствующих компонентов, а также о возможностях развития производственной кооперации на базе ГУП "Востокредмет". Рассчитываем, что такая работа позволит сформировать основу для долгосрочного технологического партнерства между нашими странами", - добавил глава Минпромторга."Таким образом, мы видим хорошие возможности для перехода от традиционных торговых отношений к реализации совместных промышленных проектов", - заключил Алиханов.

таджикистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, бизнес, россия, таджикистан, антон алиханов, минпромторг