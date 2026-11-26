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Россия занимает первое место среди торговых партнеров из СНГ для Таджикистана
Россия занимает первое место среди торговых партнеров из СНГ для Таджикистана - 26.11.2026, ПРАЙМ
Россия занимает первое место среди торговых партнеров из СНГ для Таджикистана
Россия для Таджикистана занимает первое место среди торговых партнеров из стран СНГ, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T14:16+0300
2026-11-26T14:16+0300
2026-11-26T14:21+0300
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минпромторг
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ДУШАНБЕ, 26 ноя - ПРАЙМ. Россия для Таджикистана занимает первое место среди торговых партнеров из стран СНГ, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах международного горно-металлургического форума Таджикистана. "Россия для Таджикистана традиционно занимает первое место среди торговых партнеров из стран СНГ. Если говорить о состоянии двусторонней торговли, то мы здесь наблюдаем стабильную тенденцию к росту показателей", - сказал министр. Он отметил, что по итогам 2025 года товарооборот между Россией и Таджикистаном увеличился более чем на четверть - до 1,9 миллиарда долларов. По итогам девяти месяцев текущего года рост торговли составил более 18%. "Промышленное сотрудничество между Россией и Таджикистаном охватывает широкий спектр направлений - от металлургии и оборудования для гидроэнергетики, до текстильной отрасли и фармацевтики. Но мы не останавливаемся на достигнутом и постоянно стремимся к наращиванию двустороннего взаимодействия с учетом имеющегося потенциала и компетенций наших стран", - заключил Алиханов.
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россия, таджикистан, антон алиханов, снг, минпромторг
РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, Антон Алиханов, СНГ, Минпромторг
ДУШАНБЕ, 26 ноя - ПРАЙМ. Россия для Таджикистана занимает первое место среди торговых партнеров из стран СНГ, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах международного горно-металлургического форума Таджикистана.
"Россия для Таджикистана традиционно занимает первое место среди торговых партнеров из стран СНГ. Если говорить о состоянии двусторонней торговли, то мы здесь наблюдаем стабильную тенденцию к росту показателей", - сказал министр.
Он отметил, что по итогам 2025 года товарооборот между Россией и Таджикистаном увеличился более чем на четверть - до 1,9 миллиарда долларов. По итогам девяти месяцев текущего года рост торговли составил более 18%.
"Промышленное сотрудничество между Россией и Таджикистаном охватывает широкий спектр направлений - от металлургии и оборудования для гидроэнергетики, до текстильной отрасли и фармацевтики. Но мы не останавливаемся на достигнутом и постоянно стремимся к наращиванию двустороннего взаимодействия с учетом имеющегося потенциала и компетенций наших стран", - заключил Алиханов.