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Алиханов рассказал о реализации индустриального парка в Душанбе

Алиханов рассказал о реализации индустриального парка в Душанбе - 26.11.2026, ПРАЙМ

Алиханов рассказал о реализации индустриального парка в Душанбе

Таджикистанская сторона завершает необходимые внутригосударственные процедуры для учреждения совместного российско-таджикистанского предприятия для создания... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T14:19+0300

2026-11-26T14:19+0300

2026-11-26T14:22+0300

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антон алиханов

минпромторг

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ДУШАНБЕ, 26 ноя - ПРАЙМ. Таджикистанская сторона завершает необходимые внутригосударственные процедуры для учреждения совместного российско-таджикистанского предприятия для создания совместного индустриального парка в Душанбе, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах Международного горно-металлургического форума Таджикистана. "Ратификация Инвестиционного соглашения в конце мая этого года стала завершающим этапом подготовки международной нормативной базы этого проекта. Следующим шагом перед непосредственным началом работ на площадке будущего Индустриального парка является учреждение совместного российско-таджикистанского предприятия. Сейчас Таджикистанской стороной завершаются необходимые внутригосударственные процедуры для этого", - сказал министр. Он добавил, что со следующего года планируется начать заключать с резидентами индустриального парка соглашения о реализации проектов. Среди первых интересантов со стороны российских компаний производители медицинского оборудования, энергетического оборудования, систем накопления энергии, малотоннажной химии. Россия и Таджикистан создают совместный индустриальный парк, который к 2030 году должен позволить кратно увеличить товарооборот между странами. 17 марта 2024 года министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир и Алиханов подписали межправительственное соглашение, закрепляющее основные условия реализации проекта. Площадка, которая предполагается на территории и на базе завода "Таджиктекстильмаш" в Душанбе, будет находится под российским управлением, при этом его резидентами на преференциальных условиях смогут стать российские и иностранные компании.

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бизнес, россия, таджикистан, душанбе, антон алиханов, минпромторг