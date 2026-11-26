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Россия готова развивать сотрудничество с Таджикистаном, заявил Алиханов

Россия готова развивать сотрудничество с Таджикистаном, заявил Алиханов - 26.11.2026, ПРАЙМ

Россия готова развивать сотрудничество с Таджикистаном, заявил Алиханов

Российская сторона готова продолжать развивать взаимодействие с таджикистанскими партнерами, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках рабочей... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T15:33+0300

2026-11-26T15:33+0300

2026-11-26T15:33+0300

россия

таджикистан

антон алиханов

минпромторг

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ДУШАНБЕ, 26 ноя - ПРАЙМ. Российская сторона готова продолжать развивать взаимодействие с таджикистанскими партнерами, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках рабочей поездки в Таджикистан. "Россия готова и далее развивать взаимодействие с таджикистанскими партнерами, делиться опытом и компетенциями", – сказал министр, чьи слова приводятся пресс-службой ведомства. В рамках рабочего визита в Таджикистан Алиханов провел переговоры с премьер-министром республики Кохиром Расулзодой и министром промышленности и новых технологий Шерали Кабиром.

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россия, таджикистан, антон алиханов, минпромторг