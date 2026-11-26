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Россия готова развивать сотрудничество с Таджикистаном, заявил Алиханов
Россия готова развивать сотрудничество с Таджикистаном, заявил Алиханов - 26.11.2026, ПРАЙМ
Россия готова развивать сотрудничество с Таджикистаном, заявил Алиханов
Российская сторона готова продолжать развивать взаимодействие с таджикистанскими партнерами, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках рабочей... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T15:33+0300
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2026-11-26T15:33+0300
россия
таджикистан
антон алиханов
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ДУШАНБЕ, 26 ноя - ПРАЙМ. Российская сторона готова продолжать развивать взаимодействие с таджикистанскими партнерами, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках рабочей поездки в Таджикистан.
"Россия готова и далее развивать взаимодействие с таджикистанскими партнерами, делиться опытом и компетенциями", – сказал министр, чьи слова приводятся пресс-службой ведомства.
В рамках рабочего визита в Таджикистан Алиханов провел переговоры с премьер-министром республики Кохиром Расулзодой и министром промышленности и новых технологий Шерали Кабиром.
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россия, таджикистан, антон алиханов, минпромторг
РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, Антон Алиханов, Минпромторг
ДУШАНБЕ, 26 ноя - ПРАЙМ. Российская сторона готова продолжать развивать взаимодействие с таджикистанскими партнерами, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках рабочей поездки в Таджикистан.
"Россия готова и далее развивать взаимодействие с таджикистанскими партнерами, делиться опытом и компетенциями", – сказал министр, чьи слова приводятся пресс-службой ведомства.
В рамках рабочего визита в Таджикистан Алиханов провел переговоры с премьер-министром республики Кохиром Расулзодой и министром промышленности и новых технологий Шерали Кабиром.