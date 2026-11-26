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Россия и Турция обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере

Россия и Турция обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере - 26.11.2026, ПРАЙМ

Россия и Турция обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере

Вице-премьер РФ Александр Новак в ходе рабочего визита в Турцию провел встречу с вице-президентом страны Джевдетом Йылмазом, а также с министром энергетики и... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T17:34+0300

2026-11-26T17:34+0300

2026-11-26T17:34+0300

россия

турция

александр новак

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СТАМБУЛ, 26 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак в ходе рабочего визита в Турцию провел встречу с вице-президентом страны Джевдетом Йылмазом, а также с министром энергетики и природных ресурсов Алпарсланом Байрактаром, стороны обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере и отраслях ТЭК, сообщило правительство России. "В рамках рабочего визита состоялась встреча Александра Новака с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом и министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также отраслях ТЭК", - говорится в сообщении. Заседание межправительственной комиссии России и Турции планируется в пятницу. Оно пройдет одновременно с российско-турецким бизнес-форумом. Новак является сопредседателем межправкомиссии с российской стороны.

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россия, турция, александр новак