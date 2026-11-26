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Россия увеличила поставки пшеницы в Азербайджан в 2,5 раза

Россия увеличила поставки пшеницы в Азербайджан в 2,5 раза - 26.11.2026, ПРАЙМ

Россия увеличила поставки пшеницы в Азербайджан в 2,5 раза

Россия по итогам января-сентября 2026 года увеличила поставки пшеницы в Азербайджан в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T17:52+0300

2026-11-26T17:52+0300

2026-11-26T17:52+0300

сельское хозяйство

бизнес

азербайджан

минпромторг

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Россия по итогам января-сентября 2026 года увеличила поставки пшеницы в Азербайджан в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Центра по внешней торговле при Минпромторге России. "Важную роль в экспорте из России в Азербайджан играют товары АПК, черной и цветной металлургии… По итогам января-сентября 2026 года главным экспортным товаром стала пшеница, поставки которой возросли в 2,5 раза. Доля пшеницы в российском экспорте в январе-сентябре 2026 года составила 10,4%", - говорится в сообщении. Россия также экспортирует в Азербайджан подсолнечное масло, шоколадные изделия, листовой горячекатаный прокат, алюминий и его сплавы. В заметных объемах поставляются пиломатериалы, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, удобрения, металлические конструкции и стальные трубы. По итогам 2025 года Россия занимала второе место среди торговых партнеров Азербайджана по объему импорта с долей 15,3%. В Минпромторге России добавили, что статс-секретарь - замглавы Минпромторга России Роман Чекушов с рабочей поездкой посетил Азербайджан. В рамках встречи с замминистра сельского хозяйства Сеймуром Сафарли стороны обсудили значимость республики, как крупного поставщика сельскохозяйственной продукции в Россию. Кроме того, фиксируется прирост поставок из Азербайджана свежих фруктов, орехов, безалкогольных напитков.

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сельское хозяйство, бизнес, азербайджан, минпромторг