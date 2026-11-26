https://1prime.ru/20261126/rossija-875597872.html
Россия должна быть в тренде развития современных технологий, заявил Путин
Россия должна быть в тренде развития современных технологий, заявил Путин - 26.11.2026, ПРАЙМ
Россия должна быть в тренде развития современных технологий, заявил Путин
У современных технологий нет границ, Россия должна быть в тренде их развития, заявил президент РФ Владимир Путин. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T18:51+0300
2026-11-26T18:51+0300
2026-11-26T18:57+0300
технологии
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. У современных технологий нет границ, Россия должна быть в тренде их развития, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в четверг принимает участие в международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), которую ежегодно проводит "Сбер". "У современных технологий искусственного интеллекта нет границ и, чтобы нам сохранить свою идентичность и более того, не просто сохранить свою идентичность, но и доказывать преимущества наших ценностных ориентиров, безусловно нужно быть в тренде", - сказал Путин на конференции.
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технологии, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев
Технологии, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. У современных технологий нет границ, Россия должна быть в тренде их развития, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в четверг принимает участие в международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), которую ежегодно проводит "Сбер".
"У современных технологий искусственного интеллекта нет границ и, чтобы нам сохранить свою идентичность и более того, не просто сохранить свою идентичность, но и доказывать преимущества наших ценностных ориентиров, безусловно нужно быть в тренде", - сказал Путин на конференции.