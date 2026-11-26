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У России есть научные компетенции в сфере развития ИИ, заявил Путин
У России есть научные компетенции в сфере развития ИИ, заявил Путин - 26.11.2026, ПРАЙМ
У России есть научные компетенции в сфере развития ИИ, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть научные компетенции в сфере развития ИИ. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T18:51+0300
2026-11-26T18:51+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть научные компетенции в сфере развития ИИ. Путин вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в четверг принимает участие в международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), которую ежегодно проводит Сбер. "Нам надо самим определять требования к безопасности, к качеству и поведению собственных фундаментальных моделей. Для этого у нас есть соответствующие компетенции. Исследователи из отечественных компаний, научных институтов и вузов входят в число самых цитируемых ученых мира в сфере искусственного интеллекта", - сказал Путин на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта". Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире Сбера в Москве. Участники обсудят практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.
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технологии, россия, казахстан, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев
Технологии, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, МОСКВА, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть научные компетенции в сфере развития ИИ.
Путин вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в четверг принимает участие в международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), которую ежегодно проводит Сбер.
"Нам надо самим определять требования к безопасности, к качеству и поведению собственных фундаментальных моделей. Для этого у нас есть соответствующие компетенции. Исследователи из отечественных компаний, научных институтов и вузов входят в число самых цитируемых ученых мира в сфере искусственного интеллекта", - сказал Путин на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире Сбера в Москве. Участники обсудят практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.