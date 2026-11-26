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Названы сроки запуска пассажирских перевозок по мосту между Россией и КНДР
Названы сроки запуска пассажирских перевозок по мосту между Россией и КНДР - 26.11.2026, ПРАЙМ
Названы сроки запуска пассажирских перевозок по мосту между Россией и КНДР
Пассажирские перевозки по мосту через реку Туманная между Россией и КНДР планируется запустить в первой половине 2027 года, сообщила пресс-служба Минприроды РФ. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T18:54+0300
2026-11-26T18:54+0300
2026-11-26T19:01+0300
бизнес
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пхеньян
александр козлов
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Пассажирские перевозки по мосту через реку Туманная между Россией и КНДР планируется запустить в первой половине 2027 года, сообщила пресс-служба Минприроды РФ. Глава Минприроды РФ Александр Козлов является сопредседателем межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК) России и КНДР. Заседание МПК России и КНДР проходит с 25 по 27 ноября в Пхеньяне. В Минприроды напомнили, что строительство моста было завершено сентябре текущего года. Сейчас мост готов для принятия и отправки грузов. "Пассажирские перевозки по мосту запустятся в первом полугодии 2027 года, когда будет достроен пассажирский комплекс", - говорится в сообщении министерства. Отмечается, что регулярные перевозки пассажиров будут осуществлять сертифицированные компании.
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бизнес, россия, кндр, пхеньян, александр козлов, минприроды
Бизнес, РОССИЯ, КНДР, Пхеньян, Александр Козлов, Минприроды
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Пассажирские перевозки по мосту через реку Туманная между Россией и КНДР планируется запустить в первой половине 2027 года, сообщила пресс-служба Минприроды РФ.
Глава Минприроды РФ Александр Козлов является сопредседателем межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК) России и КНДР. Заседание МПК России и КНДР проходит с 25 по 27 ноября в Пхеньяне.
В Минприроды напомнили, что строительство моста было завершено сентябре текущего года. Сейчас мост готов для принятия и отправки грузов.
"Пассажирские перевозки по мосту запустятся в первом полугодии 2027 года, когда будет достроен пассажирский комплекс", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что регулярные перевозки пассажиров будут осуществлять сертифицированные компании.