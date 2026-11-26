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Россия к 2036 году обеспечит населенные пункты Арктики услугами связи
Россия к 2036 году обеспечит населенные пункты Арктики услугами связи - 26.11.2026, ПРАЙМ
Россия к 2036 году обеспечит населенные пункты Арктики услугами связи
Россия планирует к 2036 году обеспечить населенные пункты Арктической зоны современными услугами связи, следует из стратегии развития Арктической зоны РФ. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T20:41+0300
2026-11-26T20:41+0300
2026-11-26T20:41+0300
россия
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Россия планирует к 2036 году обеспечить населенные пункты Арктической зоны современными услугами связи, следует из стратегии развития Арктической зоны РФ.
"Развитие инфраструктуры связи, обеспечение к 2036 году населенных пунктов Арктической зоны и социально значимых объектов современными услугами связи, включая широкополосный доступ к сети "Интернет", - говорится в документе.
Также в стратегии отмечается, что Россия планирует обеспечить связью коренные малочисленные народы Севера в местах их традиционного проживания.
Кроме того, планируется обеспечить коренные народы мобильными источниками энергоснабжения, в том числе возобновляемыми.
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Россия планирует к 2036 году обеспечить населенные пункты Арктической зоны современными услугами связи, следует из стратегии развития Арктической зоны РФ.
"Развитие инфраструктуры связи, обеспечение к 2036 году населенных пунктов Арктической зоны и социально значимых объектов современными услугами связи, включая широкополосный доступ к сети "Интернет", - говорится в документе.
Также в стратегии отмечается, что Россия планирует обеспечить связью коренные малочисленные народы Севера в местах их традиционного проживания.
Кроме того, планируется обеспечить коренные народы мобильными источниками энергоснабжения, в том числе возобновляемыми.