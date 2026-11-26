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Россия к 2036 году обеспечит населенные пункты Арктики услугами связи

Россия к 2036 году обеспечит населенные пункты Арктики услугами связи - 26.11.2026, ПРАЙМ

Россия к 2036 году обеспечит населенные пункты Арктики услугами связи

Россия планирует к 2036 году обеспечить населенные пункты Арктической зоны современными услугами связи, следует из стратегии развития Арктической зоны РФ. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T20:41+0300

2026-11-26T20:41+0300

2026-11-26T20:41+0300

россия

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Россия планирует к 2036 году обеспечить населенные пункты Арктической зоны современными услугами связи, следует из стратегии развития Арктической зоны РФ. "Развитие инфраструктуры связи, обеспечение к 2036 году населенных пунктов Арктической зоны и социально значимых объектов современными услугами связи, включая широкополосный доступ к сети "Интернет", - говорится в документе. Также в стратегии отмечается, что Россия планирует обеспечить связью коренные малочисленные народы Севера в местах их традиционного проживания. Кроме того, планируется обеспечить коренные народы мобильными источниками энергоснабжения, в том числе возобновляемыми.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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