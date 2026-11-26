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Около 13,6 миллиона россиян досрочно получат январские пенсии в декабре

Около 13,6 миллиона россиян досрочно получат январские пенсии в декабре - 26.11.2026, ПРАЙМ

Около 13,6 миллиона россиян досрочно получат январские пенсии в декабре

Около 13,6 миллиона россиян досрочно получат январские пенсии в декабре, выплаты коснутся тех, кто получает деньги на банковский счет, сообщили РИА Новости в... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T06:17+0300

2026-11-26T06:17+0300

2026-11-26T06:17+0300

финансы

россия

социальный фонд

почта россии

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Около 13,6 миллиона россиян досрочно получат январские пенсии в декабре, выплаты коснутся тех, кто получает деньги на банковский счет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда России. "Порядка 13,6 миллиона человек получат пенсии за январь досрочно. Зачисление средств в декабре коснется граждан, которые выбрали безналичное получение пенсий через банк", - говорится в сообщении. В Соцфонде уточнили, что средства, которые обычно поступают 3-11 числа, предварительно будут перечислены 29-30 декабря. При этом граждане, которым пенсии доставляет Почта России, получат выплаты по графику работы региональных отделений в январе, почтальоны доставят пенсии для 5,6 миллиона пенсионеров с 2 по 25 января. В пресс-службе ведомства отметили, что досрочная выплата затронет все виды пенсий, включая страховые и социальные, накопительные, по старости и по инвалидности. Средства поступят автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться для этого и подавать заявления.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, социальный фонд, почта россии