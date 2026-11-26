https://1prime.ru/20261126/rossijane-875568757.html

Почти 80% россиян оказались довольны своей работой, показал опрос

Почти 80% россиян оказались довольны своей работой, показал опрос - 26.11.2026, ПРАЙМ

Почти 80% россиян оказались довольны своей работой, показал опрос

Почти 80% опрошенных оказались довольны своей работой, среди прочего их радует график, коллектив и стабильность, говорится в исследовании финансовой... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T08:49+0300

2026-11-26T08:49+0300

2026-11-26T08:49+0300

общество

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875568757.jpg?1795672141

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Почти 80% опрошенных оказались довольны своей работой, среди прочего их радует график, коллектив и стабильность, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости. "Подавляющее большинство работающих россиян (78,7%) в ходе опроса сообщили, что в целом довольны своей работой. Недовольных оказалось 21,3%, причем только 3,3% заявили об этом однозначно", - говорится в исследовании, в рамках которого было опрошено более 2,5 тысяч человек в возрасте от 18 до 60 лет, ведущих трудовую деятельность. Отвечая на вопрос о том, что больше всего радует в работе, респонденты называли график (60%), коллектив (57,3%) и стабильность (44%). Для 37,3% приятен сам рабочий процесс, 29,3% довольны своей должностью, 28,7% – руководством, 24,7% – уровнем ответственности и задач. Зарплата и соцпакет радуют 26% и 20% опрошенных соответственно.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество