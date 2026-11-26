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Почти 80% россиян оказались довольны своей работой, показал опрос
Почти 80% россиян оказались довольны своей работой, показал опрос - 26.11.2026, ПРАЙМ
Почти 80% россиян оказались довольны своей работой, показал опрос
Почти 80% опрошенных оказались довольны своей работой, среди прочего их радует график, коллектив и стабильность, говорится в исследовании финансовой... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T08:49+0300
2026-11-26T08:49+0300
2026-11-26T08:49+0300
общество
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Почти 80% опрошенных оказались довольны своей работой, среди прочего их радует график, коллектив и стабильность, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости.
"Подавляющее большинство работающих россиян (78,7%) в ходе опроса сообщили, что в целом довольны своей работой. Недовольных оказалось 21,3%, причем только 3,3% заявили об этом однозначно", - говорится в исследовании, в рамках которого было опрошено более 2,5 тысяч человек в возрасте от 18 до 60 лет, ведущих трудовую деятельность.
Отвечая на вопрос о том, что больше всего радует в работе, респонденты называли график (60%), коллектив (57,3%) и стабильность (44%). Для 37,3% приятен сам рабочий процесс, 29,3% довольны своей должностью, 28,7% – руководством, 24,7% – уровнем ответственности и задач. Зарплата и соцпакет радуют 26% и 20% опрошенных соответственно.
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ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАЙМ
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общество
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Почти 80% опрошенных оказались довольны своей работой, среди прочего их радует график, коллектив и стабильность, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости.
"Подавляющее большинство работающих россиян (78,7%) в ходе опроса сообщили, что в целом довольны своей работой. Недовольных оказалось 21,3%, причем только 3,3% заявили об этом однозначно", - говорится в исследовании, в рамках которого было опрошено более 2,5 тысяч человек в возрасте от 18 до 60 лет, ведущих трудовую деятельность.
Отвечая на вопрос о том, что больше всего радует в работе, респонденты называли график (60%), коллектив (57,3%) и стабильность (44%). Для 37,3% приятен сам рабочий процесс, 29,3% довольны своей должностью, 28,7% – руководством, 24,7% – уровнем ответственности и задач. Зарплата и соцпакет радуют 26% и 20% опрошенных соответственно.