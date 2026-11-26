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Россияне пожаловались на сбои в работе "Алисы AI"

Россияне пожаловались на сбои в работе "Алисы AI" - 26.11.2026, ПРАЙМ

Россияне пожаловались на сбои в работе "Алисы AI"

Россияне сообщают о проблемах в работе "Алисы AI", следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T18:32+0300

2026-11-26T18:32+0300

2026-11-26T18:36+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Россияне сообщают о проблемах в работе "Алисы AI", следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. Согласно данным, сбой начался в 17.05 мск, за сутки количество жалоб достигло 561. По состоянию на 18.10 мск число жалоб за последний час составляет 513. В частности, пользователи жалуются на общий сбой и сбой самого сервиса. Отмечается, что больше всего жалоб поступает из Санкт-Петербурга (5%) и Новосибирской области (4%), Москвы (4%), Ханты-Мансийского автономного округа (4%) и Ленинградской области (3%).

санкт-петербург

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технологии, бизнес, общество , санкт-петербург, москва, ленинградская область