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Рост популяции лососей на Сахалине и Курилах не ожидается в ближайшие 2-3 года

Рост популяции лососей на Сахалине и Курилах не ожидается в ближайшие 2-3 года - 26.11.2026, ПРАЙМ

Рост популяции лососей на Сахалине и Курилах не ожидается в ближайшие 2-3 года

Рост популяции тихоокеанских лососей, в том числе горбуши и кеты, на Сахалине и южных Курилах не ожидается в ближайшие 2-3 года, что связано с неблагоприятными... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T10:22+0300

2026-11-26T10:22+0300

2026-11-26T10:22+0300

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сахалин

охотское море

амур

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 ноя – ПРАЙМ. Рост популяции тихоокеанских лососей, в том числе горбуши и кеты, на Сахалине и южных Курилах не ожидается в ближайшие 2-3 года, что связано с неблагоприятными климатическими условиями в океане, сообщил руководитель СахНИРО Николай Колпаков. Глава СахНИРО напомнил, что промысловики региона добыли в ходе лососевой путины этого года вместо планируемых объемов в 37 тысяч тонн чуть больше 12 тысяч тонн. Главной причиной расхождения между прогнозом и фактом стали низкие подходы основных промысловых объектов – горбуши и кеты. "Учитывая имеющуюся информацию о неблагоприятных климатических условиях в океане, увеличение численности этих видов, по-видимому, не стоит ждать как минимум в ближайшие два-три года", - сказал Колпаков на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета. По его словам, в настоящее время популяции тихоокеанских лососей на группе рек южной части Сахалина и на южных Курилах находятся в периоде пониженной численности. Он особо отметил низкие подходы кеты в целом по региону, а также уменьшение возврата этой рыбы заводского происхождения в 2025-2026 годах, что, по его мнению, свидетельствует о практически о полной гибели трех-четырех возрастных групп. "Основными районами, где осуществлялся более или менее заметный промысел, были северо-запад острова Сахалин и его северо-восточная часть, где добыча горбуши составила около 10 тысяч тонн – примерно 81% от общего вылова", - отметил Колпаков. При этом ученый обратил внимание, что на северо-западе острова значительная доля уловов пришлась на транзитные стада горбуши из северо-западной части Охотского моря и реки Амур, то есть на рыб, которые лишь проходили через сахалинские воды, а не воспроизводились в местных реках.

сахалин

охотское море

амур

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россия, промышленность, сахалин, охотское море, амур