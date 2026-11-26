https://1prime.ru/20261126/rostehnadzor-875593310.html
Ростехнадзор выявил 40 нарушений на предприятии "Селигдара"
Ростехнадзор выявил 40 нарушений на предприятии "Селигдара" - 26.11.2026, ПРАЙМ
Ростехнадзор выявил 40 нарушений на предприятии "Селигдара"
Ростехнадзор выявил 40 нарушений на предприятии "Селигдара", сообщило ведомство. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T17:43+0300
2026-11-26T17:43+0300
2026-11-26T17:43+0300
якутия
бурятия
иркутская область
ростехнадзор
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875593310.jpg?1795704221
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Ростехнадзор выявил 40 нарушений на предприятии "Селигдара", сообщило ведомство.
"Ленским управлением Ростехнадзора в ходе проведения пяти плановых выездных проверок трех карьеров и двух складов аварийно химически опасных веществ, эксплуатируемых АО "Золото Селигдара", выявлено 40 нарушений", - говорится в сообщении.
Среди нарушений ведомство отметило отсутствие средств дистанционного управления у буровых станков в карьере, аварийного комплекта средств индивидуальной защиты на складе химических реагентов в реагентном отделении, превышение допустимого объема хранящегося цианида натрия в определенный период времени.
В отношении лиц, допустивших нарушения, будут возбуждены административные дела, добавляется в сообщении Ростехнадзора.
"Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы расположены в семи субъектах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской и Иркутской областях, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке.
якутия
бурятия
иркутская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
якутия, бурятия, иркутская область, ростехнадзор
ЯКУТИЯ, Бурятия, Иркутская область, Ростехнадзор
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Ростехнадзор выявил 40 нарушений на предприятии "Селигдара", сообщило ведомство.
"Ленским управлением Ростехнадзора в ходе проведения пяти плановых выездных проверок трех карьеров и двух складов аварийно химически опасных веществ, эксплуатируемых АО "Золото Селигдара", выявлено 40 нарушений", - говорится в сообщении.
Среди нарушений ведомство отметило отсутствие средств дистанционного управления у буровых станков в карьере, аварийного комплекта средств индивидуальной защиты на складе химических реагентов в реагентном отделении, превышение допустимого объема хранящегося цианида натрия в определенный период времени.
В отношении лиц, допустивших нарушения, будут возбуждены административные дела, добавляется в сообщении Ростехнадзора.
"Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы расположены в семи субъектах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской и Иркутской областях, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке.