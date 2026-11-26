https://1prime.ru/20261126/rostehnadzor-875593310.html

Ростехнадзор выявил 40 нарушений на предприятии "Селигдара"

Ростехнадзор выявил 40 нарушений на предприятии "Селигдара" - 26.11.2026, ПРАЙМ

Ростехнадзор выявил 40 нарушений на предприятии "Селигдара"

Ростехнадзор выявил 40 нарушений на предприятии "Селигдара", сообщило ведомство. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T17:43+0300

2026-11-26T17:43+0300

2026-11-26T17:43+0300

якутия

бурятия

иркутская область

ростехнадзор

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Ростехнадзор выявил 40 нарушений на предприятии "Селигдара", сообщило ведомство. "Ленским управлением Ростехнадзора в ходе проведения пяти плановых выездных проверок трех карьеров и двух складов аварийно химически опасных веществ, эксплуатируемых АО "Золото Селигдара", выявлено 40 нарушений", - говорится в сообщении. Среди нарушений ведомство отметило отсутствие средств дистанционного управления у буровых станков в карьере, аварийного комплекта средств индивидуальной защиты на складе химических реагентов в реагентном отделении, превышение допустимого объема хранящегося цианида натрия в определенный период времени. В отношении лиц, допустивших нарушения, будут возбуждены административные дела, добавляется в сообщении Ростехнадзора. "Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы расположены в семи субъектах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской и Иркутской областях, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке.

якутия

бурятия

иркутская область

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якутия, бурятия, иркутская область, ростехнадзор