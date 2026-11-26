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Росжелдор и "Черкизово" построят ж/д инфраструктуру вблизи станции в Москве

Росжелдор и "Черкизово" построят ж/д инфраструктуру вблизи станции в Москве - 26.11.2026, ПРАЙМ

Росжелдор и "Черкизово" построят ж/д инфраструктуру вблизи станции в Москве

Росжелдор и группа "Черкизово" заключили меморандум о строительстве железнодорожной инфраструктуры вблизи станции Бекасово-Сортировочное в Москве, инвестиции... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T11:35+0300

2026-11-26T11:35+0300

2026-11-26T11:35+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Росжелдор и группа "Черкизово" заключили меморандум о строительстве железнодорожной инфраструктуры вблизи станции Бекасово-Сортировочное в Москве, инвестиции планируются в размере около 15,8 миллиарда рублей, сообщило ведомство. Станция Бекасово-Сортировочное входит в десятку крупнейших сортировочных станций сети РЖД по объему перерабатываемого вагонопотока. Здесь ежесуточно формируется и отправляется более 130 поездов на 27 назначений. "Росжелдор и группа "Черкизово" заключили меморандум о строительстве ж/д инфраструктуры вблизи станции Бекасово-Сортировочное Московской железной дороги. Подписи под документом поставили руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Александр Сахаров и генеральный директор ООО "М-Логистика", член правления группы "Черкизово" Леонид Измайлов", - говорится в сообщении. Проект предусматривает строительство путей общего и необщего пользования общей протяженностью более 24 километра, свыше 40 стрелочных переводов, а также транспортно-логистического центра с таможенно-складским комплексом. "Здесь возведут кольцевую развязку на пересечении с главными путями Большого кольца МЖД (участок ст. Кресты - ст. Пожитково). Ее строительство обсуждалось, начиная с 80-х годов XX века", - отмечает Росжелдор. Эстакада исключит режущие маршруты и угловые заезды поездов, которые снижают пропускную способность станции. Это сократит пробег локомотивов и время обработки составов. Также появится возможность обрабатывать длинносоставные поезда большей протяженности - до 142 вагонов. "Строительство дополнительной инфраструктуры будет способствовать развитию станции и всего железнодорожного узла. Бекасово-Сортировочное - уже одна из крупнейших сортировочных станций в России, а после реализации проекта ее мощности возрастут, что создаст новые возможности для наращивания грузооборота на этом направлении и оптимизации перевозочного процесса", - цитирует Росжелдор слова Сахарова. Реализация проекта позволит на первом этапе увеличить грузооборот станции Бекасово-Сортировочное на 3,05 миллиона тонн в год (398 вагонов в сутки). "Проект будет реализован на средства ООО "М-Логистика" без привлечения бюджетного финансирования и при поддержке управленческой команды "Черкизово". Плановый объем инвестиций в создание инфраструктуры составляет порядка 15,8 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Срок строительства - 3 года. Росжелдор сообщает, что в настоящее время "М-Логистика" направило в правительство России соответствующую концессионную инициативу.

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