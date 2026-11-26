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ЕС согласовал Бруннермайера и Бун на посты в исполнительном совете ЕЦБ
ЕС согласовал Бруннермайера и Бун на посты в исполнительном совете ЕЦБ - 26.11.2026, ПРАЙМ
ЕС согласовал Бруннермайера и Бун на посты в исполнительном совете ЕЦБ
Европейские лидеры договорились, что две ключевые роли в исполнительном совете Европейского центрального банка (ЕЦБ) достанутся немецкому экономисту, профессору | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T22:06+0300
2026-11-26T22:06+0300
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финансы
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ПАРИЖ, 26 ноя – ПРАЙМ. Европейские лидеры договорились, что две ключевые роли в исполнительном совете Европейского центрального банка (ЕЦБ) достанутся немецкому экономисту, профессору Принстонского университета Маркусу Бруннермайеру и бывшему главному экономисту ОЭСР, которая также ранее занимала должность министра-делегата по делам Европы при МИД Франции, Лоранс Бун. Издание Pais в четверг сообщило со ссылкой на дипломатические источники, что бывший глава Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос с 8 февраля 2027 года возглавит ЕЦБ и станет первым испанцем на этом посту. "Я приветствую сбалансированный состав из трех личностей, призванный способствовать стабильности и процветанию еврозоны: Пабло Эрнандес де Кос на посту председателя, Лоранс Бун и Маркус Бруннермайер в составе совета", - написал Макрон в соцсети X. Ранее газета Financial Times писала, что Париж предлагал кандидатуру Бун для курирования рыночных операций в рамках исполнительного совета. Бруннермайера рассматривали на должность главного экономиста.
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финансы, мировая экономика, европа, франция, париж, оэср, мид, ецб
Финансы, Мировая экономика, ЕВРОПА, ФРАНЦИЯ, Париж, ОЭСР, МИД, ЕЦБ
ПАРИЖ, 26 ноя – ПРАЙМ. Европейские лидеры договорились, что две ключевые роли в исполнительном совете Европейского центрального банка (ЕЦБ) достанутся немецкому экономисту, профессору Принстонского университета Маркусу Бруннермайеру и бывшему главному экономисту ОЭСР, которая также ранее занимала должность министра-делегата по делам Европы при МИД Франции, Лоранс Бун.
Издание Pais в четверг сообщило со ссылкой на дипломатические источники, что бывший глава Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос с 8 февраля 2027 года возглавит ЕЦБ и станет первым испанцем на этом посту.
"Я приветствую сбалансированный состав из трех личностей, призванный способствовать стабильности и процветанию еврозоны: Пабло Эрнандес де Кос на посту председателя, Лоранс Бун и Маркус Бруннермайер в составе совета", - написал Макрон в соцсети X.
Ранее газета Financial Times писала, что Париж предлагал кандидатуру Бун для курирования рыночных операций в рамках исполнительного совета. Бруннермайера рассматривали на должность главного экономиста.