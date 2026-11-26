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Кабмин Румынии продлил срок действия ограничения торговой надбавки на продукты

Кабмин Румынии продлил срок действия ограничения торговой надбавки на продукты - 26.11.2026, ПРАЙМ

Кабмин Румынии продлил срок действия ограничения торговой надбавки на продукты

Правительство Румынии в четверг продлило до 30 июня 2027 года срок действия ограничения торговой надбавки на основные продукты питания в стране, заявил министр... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T18:49+0300

2026-11-26T18:49+0300

2026-11-26T18:49+0300

мировая экономика

румыния

минсельхоз

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КИШИНЕВ, 26 ноя - ПРАЙМ. Правительство Румынии в четверг продлило до 30 июня 2027 года срок действия ограничения торговой надбавки на основные продукты питания в стране, заявил министр сельского хозяйства Флорин Барбу. Правительство Румынии в июне 2024 года приняло решение ограничить цены на продовольственные товары, чтобы защитить покупательную способность граждан. Эта мера неоднократно продлевалась, срок ее действия должен был завершиться 31 декабря. Минсельхоз предлагал продлить ее до конца 2027 года. "Правительство приняло предложение о продлении торговой надбавки для основных продуктов. Мера по борьбе с чрезмерным ростом цен на некоторые основные сельскохозяйственные и пищевые продукты продлевается еще на шесть месяцев и будет действовать до 30 июня 2027 года включительно", - заявил Барбу журналистам после заседания кабмина. В список товаров, цены на которые ограничены, входит хлеб, молочные продукты, пшеничная и кукурузная мука, яйца, подсолнечное масло, свиное и куриное мясо, свежие овощи и фрукты, а также сахар. По мнению правительства, эта мера оказала положительное влияние на цены, способствуя их стабилизации и повышению покупательной способности населения.

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мировая экономика, румыния, минсельхоз