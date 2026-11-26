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Российский рынок акций слабо колеблется в начале торгов четверга
Российский рынок акций слабо колеблется в начале торгов четверга - 26.11.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций слабо колеблется в начале торгов четверга
Российский рынок акций не демонстрирует ярко выраженной динамики в первые часы торгов четверга в ожидании новых драйверов, следует из данных Московской биржи и... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T10:38+0300
2026-11-26T10:38+0300
2026-11-26T10:38+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций не демонстрирует ярко выраженной динамики в первые часы торгов четверга в ожидании новых драйверов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 10.15 мск опускается на 0,1%, до 2 351,7 пункта. При этом в первые часы торгов он в целом слабо колеблется вокруг отметки предыдущего закрытия.
В лидерах снижения капитализации - акции "Озона" (−0,8%), банка "Санкт-Петербург" (−0,79%), ВК (−0,7%), "Новатэка" (−0,64%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (−0,64%).
В лидерах роста стоимости - акции "Норникеля" (+1,16%), "Русагро" (+1,13%), "Эн+" (+1,07%), "Ренессанса" (+0,74%), АФК "Система" (+0,64%).
"Не исключено, что после вчерашнего рывка часть участников займет выжидательную позицию. Рынок по-прежнему следит за ходом переговоров об Украине. Новости по этой теме могут появиться в любой момент и резко изменить привычную динамику рынка как вверх, так и вниз", - комментируют аналитики компании "БКС Мир инвестиций".
"Мы считаем, что сегодня индекс Мосбиржи будет находиться в зоне 2300–2400 пунктов. Учитывая закрытие вчерашней сессии вблизи дневных максимумов, в начале торгов покупки могут продолжаться по инерции. Главным техническим препятствием выступает психологическая и ранее потерянная "опорная" зона в районе 2400 пунктов", - заключает Екатерина Крылова из ПСБ.
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рынок, торги, украина, мосбиржа, озон, новатэк
Рынок, Торги, УКРАИНА, Мосбиржа, Озон, Новатэк
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций не демонстрирует ярко выраженной динамики в первые часы торгов четверга в ожидании новых драйверов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 10.15 мск опускается на 0,1%, до 2 351,7 пункта. При этом в первые часы торгов он в целом слабо колеблется вокруг отметки предыдущего закрытия.
В лидерах снижения капитализации - акции "Озона" (−0,8%), банка "Санкт-Петербург" (−0,79%), ВК (−0,7%), "Новатэка" (−0,64%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (−0,64%).
В лидерах роста стоимости - акции "Норникеля" (+1,16%), "Русагро" (+1,13%), "Эн+" (+1,07%), "Ренессанса" (+0,74%), АФК "Система" (+0,64%).
"Не исключено, что после вчерашнего рывка часть участников займет выжидательную позицию. Рынок по-прежнему следит за ходом переговоров об Украине. Новости по этой теме могут появиться в любой момент и резко изменить привычную динамику рынка как вверх, так и вниз", - комментируют аналитики компании "БКС Мир инвестиций".
"Мы считаем, что сегодня индекс Мосбиржи будет находиться в зоне 2300–2400 пунктов. Учитывая закрытие вчерашней сессии вблизи дневных максимумов, в начале торгов покупки могут продолжаться по инерции. Главным техническим препятствием выступает психологическая и ранее потерянная "опорная" зона в районе 2400 пунктов", - заключает Екатерина Крылова из ПСБ.